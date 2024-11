video suggerito

Lucilla Agosti è La Talpa 2024, Alessandro Egger il vincitore Alessandro Egger è il vincitore de La Talpa 2024, proclamato nella puntata finale di lunedì 25 novembre. Il concorrente ha conquistato il montepremi finale di 38mila euro. Lucilla Agosti era invece la talpa e durante tutta la durata del reality di Canale 5 ha cercato di mantenere il segreto e sabotare i compagni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

703 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Talpa ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandro Egger è il vincitore de La Talpa 2024. Il modello e attore ha conquistato il montepremi di 38 mila euro e ha avuto la meglio sugli altri concorrenti. La puntata finale del reality condotto da Diletta Leotta è andata in onda lunedì 25 novembre su Canale 5, anticipando di alcune settimane la chiusura inizialmente prevista. La talpa di questa edizione era Lucilla Agosti, che ha rivelato la sua identità alla fine del gioco: nel corso del programma aveva sabato diverse prove a suo vantaggio e la parola ‘L'amate' era un riferimento al suo nome e cognome.

Chi è La Talpa: tutti gli indizi nel programma

Nella puntata finale del 25 novembre del reality, è stata finalmente svelata l'identità della talpa: Lucilla Agosti. La concorrente ha mantenuto il segreto per tutto il tempo, cercando di fare il suo percorso e sabotare gli altri concorrenti. A proposito del suo ruolo, a Diletta Leotta ha raccontato: "È stato snervante. La cosa più difficile è stata il non poter entrare nel gruppo per paura che qualcosa trapelasse da me. Dovevo sempre essere sotto controllo, pur cercando di mostrarmi, di fare qualcosa che potesse far percepire il mio carattere e la mia struttura, ma mantenendo il focus sulla missione". La speaker ha poi raccontato i vari sabotaggi fatti nel corso del programma: dalla canzone Dominque che ha fatto spaventare i compagni, alla prima Grande Prova durante la quale ha finto di non sapere dove si trovasse la moneta da 10mila euro. E poi ancora l'indizio delle parola ‘l'amate', riferimento al suo nome: "L apostrofo A… mate". Un altro indizio chiave è stato l’armistizio dell’8 settembre 1943, data che coincide con il compleanno di Lucilla.

Chi ha vinto la Talpa e il montepremi

Alessandro Egger è il vincitore de La Talpa 2024. A rivelarlo la conduttrice Diletta Leotta alla fine della puntata finale, andata in onda lunedì 25 novembre. Il modello e attore era arrivato alla fine del gioco insieme ad altri due finalisti: Andrea Preti e Lucilla Agosti. Ques'tulam si è reivaltal la talpa, infiltrata nel gruppo fin dall'inizio. "Ho dato tutto quello che potevo e quello che mi sentivo di dare. Nulla è stato qualcosa di costruito. Ho cercato di usare qualche strategia, però ho giocato davvero con gusto”, ha detto Egger. Il concorrente ha vinto il montepremi finale di 38mila euro.