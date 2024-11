video suggerito

Gilles Rocca dopo la scelta di anticipare la finale de La Talpa: “Critiche da persone mediocri” Gilles Rocca interviene dopo la diffusione della notizia sulla chiusura anticipata de La Talpa. “Definisco mediocri le persone che attaccano la conduzione di una persona per partito preso, che attaccano il cast, che attaccano la scelta di non avere uno studio”, le parole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La notizia sulla chiusura anticipata de La Talpa sta facendo chiacchierare e per questo motivo, nelle ultime ore, Gilles Rocca ha rotto il silenzio con un video condiviso sul suo profilo social. Il reality cult tornato in tv dopo 16 anni andrà in onda lunedì 25 novembre con la finale, inizialmente programmata tra tre settimane. Una chiusura anticipata decisa da Mediaset dopo il netto calo di ascolti. Nelle ultime ore sono cadute numerose critiche sulla scelta di affidare la conduzione a Diletta Leotta, per questo motivo il concorrente del programma, Gilles Rocca, è intervenuto per replicare a tono.

Le parole di Gilles Rocca

Gilles Rocca con un video pubblicato su Instagram ha accusato le persone che hanno criticato Diletta Leotta "per partito preso" di essere "mediocri". "Facciamo chiarezza. Dicono che ho criticato il pubblico definendolo mediocre. Non definisco il pubblico mediocre, ma definisco mediocri le persone che attaccano la conduzione di una persona per partito preso, che attaccano il cast, che attaccano la scelta di non avere uno studio. Dietro a queste scelte ci sono ragionamenti" ha spiegato, sottolineando il fatto che ognuno può avere la sua opinione riguardo un programma. "Il programma può piacere o no, non sono nessuno per dire che le persone sbagliano nel dare un giudizio, mi da fastidio quando le persone criticano la conduzione", ha continuato. Su Diletta Leotta, ha aggiunto:

Diletta può piacere o no, ma andare sul personale criticando una persona che sta facendo il suo lavoro con precisione, passione e professionalità, è una cosa che trovo da mediocri. Ognuno è libero di vedere ciò che gli pare. Se c'è una cosa che non mi piace, non la critico perché non la guardo.

La Talpa "è un esperimento particolare" che andrebbe guardato attentamente, ha spiegato. Poi è tornato sulle critiche: "Definisco mediocri le persone che insultano per partito preso. Qualunque cosa esce, qualsiasi programma o serie, ha dietro un miliardo di critiche. Noi siamo qui, in ballo, ci divertiremo, la puntata di lunedì sarà bella. A chi non piace, può cambiare canale. Ma non scrivete critiche negative senza argomentarle".

La decisione di anticipare la finale de La Talpa

La Talpa andrà in onda lunedì 25 novembre 2024, in prima serata su Canale5, e nella stessa puntata decreterà il vincitore. Mediaset ha deciso di accorpare le ultime tre puntate del reality rimanenti, in una sola, dopo il netto calo di ascolti registrato sulla rete.