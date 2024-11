video suggerito

La Talpa – Who is the mole in onda dal 5 novembre su Canale5 e dal 7 novembre su Mediaset Infinity Mediaset ha reso nota la data di inizio de La Talpa, l’attesissimo reality show condotto da Diletta Leotta che sarà trasmesso su Canaloe5 e Mediaset Infinity. La collocazione nel palinsesto tv è prevista per il martedì in prima serata a partire dal 5 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La nuova e l’attesissima edizione de La Talpa ha finalmente una data di inizio. Il reality show condotto da Diletta Leotta debutterà su Canale5 a partire da martedì 5 novembre. Smentite, quindi, le indiscrezioni secondo le quali il programma avrebbe preso il posto del Grande Fratello nella prima serata del lunedì. La formula è completamente rinnovata rispetto al passato. Non esiste studio televisivo per le puntate del prime time né una diretta televisiva. Il format, inoltre, segna per la prima volta un match tra Canale5 e Mediaset Infinity, che trasmesse le puntate settimanali in anteprima a partire da 7 novembre. Le modalità del racconto saranno differenziate a seconda del canale di distribuzione: quanto sarà trasmessa su Mediaset Infinity, dunque, non sarà uguale a quanto andrà in onda nelle puntate del martedì sera su Canale5.

La Talpa Detection su Mediaset Infinity

Si chiama La Talpa Detection il format che sarà trasmesso ogni giovedì su Mediaset Infinity. Si tratta di una sorta di approfondimento che si concentrerà soprattutto sulle investigazioni dei concorrenti il gioco al fine di scoprire l’identità della talpa e precederà la messa in onda della puntata settimanale su Canale5. Il percorso dei protagonisti per arrivare alla fine del gioco si snoderà tra indagini, depistaggi, manipolazioni mentali ed emozionanti prove fisiche. Spazio inoltre alle storie personali dei concorrenti.

Il cast de La Talpa – Who is the mole

A partecipare alla prima edizione de La Talpa – Who is the mole dopo il restyling del format originale saranno Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti, e infine Andreas Muller con Veronica Peparini nel ruolo di concorrente unico. Il cast sarà coordinato dalla conduttrice Diletta Leotta alla sua prima avventura sulle reti Mediaset.