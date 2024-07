video suggerito

Il cast de La Talpa 2024: chi sono i concorrenti del reality Il cast de La Talpa, condotto da Diletta Leotta, è stato svelato. Sono stati resi noti i nomi dei tredici concorrenti che parteciperanno al reality che andrà in onda su Canale 5 e sarà disponibile su Infinity. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta sarà la nuova conduttrice della trasmissione La Talpa. In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva dato qualche anticipazione sul tenore dello show che andrà in onda prima su Infinity e poi su Canale 5: "Dimenticate quella che abbiamo già visto, perché sarà un'edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale". FqMagazine ha riportato i nomi dei componenti che comporranno il cast ma non si escludono colpi di scena o cambi di programma.

Il cast de La Talpa 2024

Nel cast de La Talpa tanti volti noti. Al programma parteciperà Jo Squillo, il cui vero nome è Giovanna Maria Coletti, che in passato aveva preso parte al Grande Fratello e L'Isola dei Famosi, Ludovica Frasca, ex velina e ora opinionista e la campionessa olimpica Elisa di Francisca, schermitrice. Oltre a loro, anche Orian Ichaki, madre natura nell'ultima stagione di Ciao Darwin e la conduttrice Lucilla Agosti. A mettersi in gioco nello show anche l'ex calciatore Nicola Ventola, Marina La Rosa, il pilota Marco Melandri e l'ex Iena Marco Berry. A fare parte del cast saranno inoltre il modello Alessandro Egger (era in gara a Ballando con le stelle) e Gilles Rocca. Infine, anche Veronica Peparini e Andreas Muller. Di seguito l'elenco completo dei partecipanti allo show:

Jo Squillo

Ludovica Frasca

Elisa Di Francisca

Orian Ichaki

Lucilla Agosti

Marina La Rosa

Nicola Ventola

Marco Melandri

Marco Berry

Alessandro Egger

Gilles Rocca

Veronica Peparini

Andreas Muller

Come funziona La Talpa, il reality di Canale 5

Il cast de La Talpa è formato da un gruppo di concorrenti vip, definiti sospettati o indagati. Lo scopo del gioco è quello di trovare e scoprire chi sia "la talpa" cioè la persona che si nasconde tra gli altri. Il compito di smascherarla è affidato sia al pubblico sia agli stessi sospettati. Quest'anno, però, si preannunciano diverse novità e sperimentazioni per il reality che tornerà in una versione "nuova di zecca".

La Talpa in onda su Canale 5 e disponibile su Infinity

La Talpa sarà visibile prima su Infinity e poi in chiaro su Canale 5. L'Ad Mediaset spiegava che si è trattato di: "Una scelta coraggiosa ma giusta, un segno di modernità che segue la sperimentazione di successo di Viola come il mare. Cosa mai fatta fino ad ora con un reality". La finale, però, andrà in onda prima in chiaro e poi su in streaming su Infinity. Sulla piattaforma saranno presenti contenuti riservati e una programmazione dedicata su Canale 5.