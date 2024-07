Sarebbe stata Ilary Blasi a rifiutare di condurre La Talpa: “Poco convinta dalla formula e dal progetto”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Sarebbe stata Ilary Blasi a rifiutare la conduzione de La Talpa. Secondo quanto scrive Giuseppe Candela su Dagospia, Mediaset avrebbe offerto alla conduttrice di Battiti Live anche il timone del reality show che torna su Canale5 dopo 16 anni di assenza dalla televisione. Offerta che Ilary avrebbe rifiutato. “Mediaset avrebbe proposto il reality alla fu Pupona che, poco convinta dalla formula e dal progetto, dopo aver ringraziato, avrebbe rifiutato l'offerta. Si tiene stretta il successo di ‘Battiti Live’, reciterà in un film con Giampaolo Morelli e su Netflix arriverà la seconda parte di ‘Unica’ (che avrà un altro titolo)”, si legge sul giornale diretto da Roberto D’Agostino.

A condurre La Talpa sarà Diletta Leotta

A condurre la prossima edizione de La Talpa – la prima in onda su Canale5 – sarà Diletta Leotta. Il volto di DAZN sbarca per la prima volta sulle reti Mediaset dopo l’esperienza maturata con le dirette calcistiche e con il suo podcast Mamma Dilettante. Ma quella con La Talpa sarà la prima esperienza che la vedrà cimentarsi in un ruolo tutto nuovo e, soprattutto, con un genere mai esplorato in precedenza. Proprio in questi giorni, via Instagram, Diletta ha postato le prime foto scattate negli studi di Cologno Monzese, quartier generale Mediaset che farà da teatro a questa nuova fase della sua carriera.

La nuova edizione de La Talpa

La Talpa, nella sua nuova edizione, si distanzierà dalle stagioni precedenti in una serie di aspetti fondamentali. Il genere resta quello del reality ma andrà in onda in una forma molto diversa rispetto al Grande Fratello e all’Isola dei famosi. Innanzitutto, non sarà trasmesso in diretta: le puntate saranno registrate con un certo anticipo per poi essere pubblicate su Infinity. Solo successivamente, gli episodi già disponibili in rete andranno in onda su Canale5. Solo la finale – quella durante la quale l’identità della Talpa sarà svelata – andrà in onda prima su Canale5 e successivamente su Infinity. Il programma, inoltre, non avrà uno studio e non sarà registrato da una località esotica. Le tre edizioni andate in onda fino al 2008, invece, andavano in onda dall’estero: Messico per la prima edizione, Kenya per la seconda e Sudafrica per la terza.