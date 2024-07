Marina La Rosa concorrente de La Talpa 4, nuova edizione condotta da Diletta Leotta

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025 è stato annunciato l'arrivo di una nuova edizione de La Talpa. Il programma avrà una conduttrice inedita. Al timone, infatti, ci sarà Diletta Leotta. Le puntate saranno fruibili prima su Mediaset Infinity e poi su Canale5. In queste ore spunta il nome di una concorrente: Marina La Rosa. Per lei sarà un ritorno al reality.

La talpa, tra i concorrenti anche Marina La Rosa

Marina La Rosa

Dopo aver annunciato il nome di Nicola Ventola come certo tra i concorrenti, DavideMaggio.it ha fatto sapere che nel cast de La Talpa ci sarà anche Marina La Rosa. Molti la ricordano come una delle concorrenti più amate della prima edizione del Grande Fratello, reality che incoronò vincitrice Cristina Plevani. La quarantasettenne, però, ha anche partecipato ad altri programmi televisivi come Reality Circus condotto da Barbara D'Urso e alla quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi dove si classificò seconda.

Torna La Talpa, la quarta edizione condotta da Diletta Leotta

Diletta Leotta

La prima edizione de La Talpa andò in onda nel 2004. Fu condotta per una sola puntata da Amanda Lear, poi la conduzione passò a Paola Perego che restò al timone della trasmissione fino alla terza edizione, che è stata trasmessa nel 2008.

La prima edizione è stata vinta da Angela Melillo, la Talpa era Marco Predolin. La seconda edizione è stata vinta da Gianni Sperti, la Talpa era Paolo Vallesi. La terza edizione è stata vinta da Karina Cascella, la Talpa era Franco Trentalance.

La quarta edizione sarà condotta da Diletta Leotta. Le puntate andranno in onda prima su Mediaset Infinity, piattaforma in streaming. Poi, verranno trasmesse su Canale5. Il programma sarà registrato a fine agosto e andrà in onda a metà ottobre. Per vedere Diletta Leotta mettersi alla prova con questa nuova esperienza televisiva, dunque, occorrerà attendere ancora l'autunno.