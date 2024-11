video suggerito

Strani rumori di notte, la villa e una torcia umana: le anticipazioni su quello che vedremo a La Talpa Sono stati diffusi su Infinity i video che mostrano le prime anticipazioni tratte dalla nuova edizione de La Talpa, l’0attesissimo reality show condotto da Diletta Leotta in partenza su Canale 5 martedì 5 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Mediaset diffonde le prime immagini de La Talpa, la nuova edizione del reality show condotto da Diletta Leotta che debutterà martedì 5 novembre in prima serata su Canale5. Il programma sarà trasmesso anche su Mediaset infinita ogni giovedì con un appuntamento che promette di diventare fisso per gli spettatori: La Talpa Detection. Si tratta di una specie di approfondimento che anticiperà tutte le puntate del martedì, attraverso il quale gli spettatori potranno tenersi aggiornati sulle indagini a proposito dell’identità de La Talpa. Ma cosa andrà in onda a La Talpa in considerazione delle modifiche strutturali operate al reality e già cominciate da mesi?

Le anticipazioni della prima puntata de La Talpa

Su Mediaset Infinity sono stati caricati i primi video tratti dalle registrazioni de La Talpa. A metà tra il quiz in villa de La Pupa e il Secchione e le indagini – grafica compresa – di Celebrity Hunted, il format nella sua nuova edizione ha fatto il suo primo debutto pubblico. Il cast composto da 11 concorrenti (ma Veronica Peparini e Andrea Muller valgono per uno) abiterà all’interno di una villa dotata di ogni comfort. La prima notte, però, il gruppo sarà svegliato da una musica inquietante che arriverà da un luogo della casa obbligandoli a svegliarsi.

La clip di presentazione del cast de La Talpa

Non esiste diretta e lo dimostra ampiamente la clip che presenta i concorrenti in gioco. Il filmato è decisamente fictionato e mostra ogni concorrente raggiungere il luogo di ritrovo – tenuto segreto fino alla fine – con un mezzo differente: dall’autobus che procede su una strada sterrata al deltaplano. Presente anche “La corte delle spie”, un set allestito all’esterno della villa che vedrà i concorrenti dibattere tra loro circa l’identità della talpa. Rivestiranno enorme importanza anche le prove fisiche: nella che i concorrenti dovranno affrontare, uno tra loro dovrà accettare di diventare una torcia umana. Infine, spazio alle personalità dei concorrenti, le stesse che accenderanno la miccia della prima lite dell’edizione: quella tra Marina Ls Rosa, Gilles Rocca e Ludovica Frasca.

