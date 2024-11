Laura Pausini sarà ospite a Che Tempo Che Fa, l’annuncio di Fabio Fazio

video suggerito

Laura Pausini sarà una degli ospiti della prossima puntata di Che Tempo che fa, in onda domenica 10 novembre su Nove. La cantante parlerà del suo nuovo tour mondiale, il decimo della carriera, iniziato solo qualche giorno fa a Londra.

L'annuncio di Fabio Fazio

Con un breve video su X, Fabio Fazio ha annunciato la presenza di Laura Pausini a Che Tempo Che Fa, nella puntata del 10 novembre. Il conduttore continua a ospitare in studio personaggi di fama internazionale, come i recenti Johnny Depp e Al Pacino. "Domenica a Che Tempo Che Fa Laura Pausini. Ciao", ha scritto, citando anche il titolo del suo ultimo singolo, Ciao appunto. La cantante ha appena iniziato la sua decima tournéé mondiale che la porterà in diversi continenti e città. La prima tappa a Londra presso l'O2 Shepherd's Bush Empire, dove ha registrato il tutto esaurito.

Il tour mondiale di Laura Pausini

Il World tour Winter 2024 di Laura Pausini ha preso il via il 4 novembre all'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra. L'artista italiana ha proposto al pubblico due ore e mezza di musica, dai brani più recenti contenuti nell'ultimo album alle hit che l'hanno fatta conoscere. In scaletta anche il singolo Ciao, pubblicato a settembre, scritto con Sam Smith e il compagno Paolo Carta. L'album di cui fa parte era stato nominato ai prossimi Latin Grammy Awards come Mejor Album Vocal Pop Tradicional. Un ennesimo riconoscimento per Laura Pausini da parte dalla Latin Recording Academy, che solo un anno fa le conferiva il titolo di Persona dell'anno 2023. La cantante incanterà di nuovo milioni di spettatori, dall'Europa agli Stati Uniti, passando per il Sud America, da Orlando a Miami, Chicago e New York, senza tralasciare ovviamente l'Italia.