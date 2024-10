video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 26 e domenica 27 ottobre in tv Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024. La lista di tutti i protagonisti dei salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il weekend riapre le porte dei salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Su Canale5, Rai 1 e il NOVE torneranno in onda, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Ecco tutti i protagonisti in tv nel weekend appena iniziato.

Gli ospiti di Verissimo sabato 26 e domenica 27 ottobre

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, su Canale 5, sono in programma due nuove puntate di Verissimo. Silvia Toffanin, nel primo appuntamento del sabato, dalle 16.30, accoglierà in studio Ornella Vannoni per parlare dei suoi 90 anni appena compiuti, poi la storia di Nina Sophie Rima, modella, attrice e influencer. Ospiti della puntata anche Samantha De Grenet con il figlio Brando e la cuoca Benedetta Rossi. Infine, Alessandro Basciano tornerà in studio per rispondere alle critiche ricevute dopo l’intervista rilasciata a Verissimo settimana scorsa.

Nell'appuntamento di domenica, dalle ore 16 su Canale5, saranno in studio Giancarlo Magalli e Adriana Volpe che hanno messo fine alla querelle dopo anni di contenziosi in tribunale. Sarà ospite, in veste di scrittore, Gerry Scotti, in uscita con il suo secondo libro dal titolo Quella volta. Nel giorno del suo compleanno Federica Panicucci verrà festeggiata in studio con tante sorprese. E ancora, ospiti Eleonora Giorgi con i figli Paolo e Andrea, poi Paola Caruso e Piera Maggio.

Gli ospiti di Domenica In del 27 ottobre

Gli ospiti della puntata di Domenica In in programma il 27 ottobre 2024, dalle 14 su Rai 1, non sono ancora stati annunciati. Mara Venier, come da tradizione, inviterà in studio tanti personaggi noti dello spettacolo e del cinema italiano. Seguiranno aggiornamenti su tutti i protagonisti della puntata.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio tornerà con un nuovo appuntamento con Che tempo che fa domenica 27 ottobre, dalle 19.30 sul NOVE. Stando agli annunci fatti sui canali social del programma, tra gli ospiti in studio ci sarà l'attore noto in tutto il mondo, Johnny Depp, che presenterà il film da lui diretto, Modi, insieme ai protagonisti Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat. In studio ci sarà anche Milena Gabanelli e Giorgia.