Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 12 e domenica 13 ottobre in tv Gli ospiti di Verissimo, Domenica in e Che tempo che fa nel weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024. Tutti i protagonisti dei salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio: la lista completa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Riparte il weekend e i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio sono pronti a riaprire le loro porte. Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa tornano in onda sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024: ecco tutti gli ospiti.

Gli ospiti di Verissimo sabato 12 e domenica 13 ottobre

Sabato 12 e domenica 13 ottobre torna in onda Verissimo, dalle 16.30 su Canale5. Nel primo appuntamento del weekend ci sarà in studio Nadia Bengala, poi la prima intervista per una giovane pianista dal grande talento, Frida Bollani Magoni, al suo esordio come scrittrice. In studio, Mauro Corona, presenza fissa di E’ sempre Cartabianca, si racconterà in una lunga intervista. Marco Maddaloni sarà ospite con la moglie Romina e i loro tre figli. In studio anche Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli e per la parentesi dedicata a La rosa della vendetta arriverà Murat Unalmıs, che nella serie interpreta Gulcemal.

Nell'appuntamento di domenica, dalle ore 16.00 su Canale5, ci sarà Al Bano con la figlia Romina Carrisi e il suo piccolo Axel Lupo. Per la prima volta insieme, saranno ospiti la giornalista e conduttrice di Forum Barbara Palombelli con Francesco Rutelli e la figlia Serena. Prima intervista insieme anche per Eleonora Pedron e il compagno Fabio Troiano. Tra gli ospiti anche Silvia e Giulia Provvedi, Red Canzian, in veste di scrittore, e Sal Da Vinci, autore della canzone tormentone Rossetto e caffè.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 13 ottobre 2024 torna in onda Domenica In, il varietà condotto da Mara Venier nel primo pomeriggio di Rai 1, dalle ore 14. Gli ospiti della puntata non sono ancora stati annunciati.

Gli ospiti di Fabio Fazio a CTCF domenica 13 ottobre

Fabio Fazio domenica 13 ottobre riaprirà lo studio di Che tempo che fa per la seconda puntata della nuova edizione. Dalle 19.30, sul canale Nove, intervisterà tanti ospiti e regalerà intrattenimento con Luciana Littizzetto e il tradizionale "Tavolo". Tra gli ospiti annunciati sui canali social del programma, il celebre cantautore Ghali e l'allenatore Pep Guardiola.