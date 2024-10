video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 5 e domenica 6 ottobre in tv Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024: tutti i protagonisti dei programmi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio.

A cura di Gaia Martino

Con il weekend riaprono i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 tornano in onda Verissimo, Domenica In e anche Che tempo che fa, quest'ultimo in onda con la prima puntata della nuova stagione. Ecco tutti gli ospiti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 5 e domenica 6 ottobre

Nella prima puntata del weekend di Verissimo, in programma per sabato 5 ottobre, dalle 16.30 su Canale5, sarà ospite per un'intervista ritratto Simona Cavallari, pronta per la seconda stagione della serie Storia di una famiglia perbene. In studio, per la prima volta ci sarà Dora Moroni e la vita e la carriera di Giampaolo Morelli. Nel programma di Silvia Toffanin tornerà Sophie Codegoni, poi la conduttrice darà spazio alla coppia nata negli studi di Uomini e Donne, quella formata dall’ex Miss Italia Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Per la parentesi Endless Love, sarà a Verissimo Neşe Baykent, l’attrice che nella serie interpreta Vildan.

Domenica 6 ottobre 2024, sarà ospite in studio Camila Giorgi. Poi, Silvia Toffanin accoglierà in studio Gerry Scotti, pronto per una nuova edizione di Io canto generation. Eleonora Giorgi tornerà a Verissimo per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute e sarà accompagnata dall'ex marito, Massimo Ciavarro. Silvia Toffanin intervisterà poi Rocco Siffredi che arriverà in studio con la moglie Rozsa. Ospite della puntata anche Katia Ricciarelli, simbolo della musica lirica italiana nel mondo.

Gli ospiti di Domenica In del 6 ottobre

Gli ospiti del varietà di Mara Venier, Domenica In, in programma per domenica 6 ottobre 2024, dalle ore 14 su Rai 1, non sono ancora stati svelati.

Gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa

Da domenica 6 ottobre, dalle 19.30 sul NOVE, riparte con una nuova edizione Che tempo che fa. Fabio Fazio per la ripartenza, ospiterà in studio Damiano David, frontman dei Maneskin che ha annunciato il nuovo progetto da solista. Il conduttore, in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha inoltre anticipato che in studio arriverà anche Amadeus. La nuova edizione di CTCF riparte, inoltre, con una novità: Diego Abbatantuono e Max Giusti faranno parte del Tavolo.