Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 28 e domenica 29 settembre in tv Gli ospiti di Verissimo e Domenica In di sabato 28 e domenica 29 settembre 2024: tutti i protagonisti dei programmi di Silvia Toffanin e Mara Venier.

La programmazione del weekend accende i riflettori sui salotti di Silvia Toffanin e Mara Venier. Le conduttrici riaprono le porte dei loro studi per lasciare spazio a nuove dichiarazioni esclusive e tanti ospiti. Verissimo torna in onda sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle 16.30 su Canale5, Domenica In, invece, è in programma per domenica 22 settembre, dalle 14 su Rai 1. Ecco la lista degli ospiti del weekend.

Gli ospiti di Verissimo sabato 28 e domenica 29 settembre

Sabato 28 e domenica 29 settembre, alle ore 16.30 su Canale 5, torna l'appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin, nella prima puntata del weekend, ospiterà Paola Caruso con le ultime novità sullo stato di salute del suo piccolo Michele. Spazio anche al rapporto di due attrici molto amate dal pubblico: Barbara Bouchet e Corinne Clery. Tra le ospiti anche Dalila Di Lazzaro e Arianna che ha sposato il suo Olivier. Sempre in tema d'amore, la coppia nata a Uomini e Donne composta da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi annunciano il loro matrimonio. Da Endless Love, Hazal Filiz Küçükköse, l’attrice che nella serie interpreta Zeynep.

Nella puntata di domenica 29 settembre, dalle ore 16: Romina Power con il fratello Tyrone Power. Si parlerà con Manuel Bortuzzo del suo percorso di crescita e della sua conquista alle ultime Paralimpiadi della medaglia di bronzo nei 100 metri rana. Ospiti anche Benedetta Parodi e Fabio Caressa che, per le loro nozze d’argento, hanno scritto un libro a quattro mani dal titolo “Calcio e Pepe – Insieme è meglio”. E ancora: Rita Pavone, Gianni Sperti e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Gli ospiti di Domenica In del 29 settembre

Gli ospiti di Domenica In della puntata di domenica 29 settembre non sono stati ancora annunciati. L'ultima stagione condotta da Mara Venier è tornata in una edizione rinnovata: nuovo studio, nuova veste grafica e anche un gioco telefonico con montepremi che coinvolge ospiti in studio e pubblico a casa.