video suggerito

Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 14 e domenica 15 settembre in tv Gli ospiti di Verissimo e Domenica In nel weekend di sabato 14 e domenica 15 settembre: ecco chi avranno in studio Silvia Toffanin e Mara Venier, tutte le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con il weekend torna in onda Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin in onda sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle ore 16.30 su Canale 5. Domenica riparte anche con una nuova edizione Domenica In, il varietà di Mara Venier, in onda dalle ore 14 su Rai 1. Tanti ospiti, musica e dichiarazioni esclusive regaleranno intrattenimento ai telespettatori: ecco tutti gli ospiti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 14 e domenica 15 settembre

Nella puntata di Verissimo di sabato 14 settembre, Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta Alice D’Amato, la ginnasta vincitrice di una leggendaria medaglia d’oro alla trave ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In studio arriverà poi Beatrice Luzzi, nuova opinionista accanto a Cesara Buonamici nella nuova edizione del Grande Fratello, in partenza lunedì 16 settembre su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata anche Pierpaolo Pretelli, che sta per diventare papà per la seconda volta, poi Laura Freddi, prossima alle nozze, Rossella Brescia, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita dopo un periodo complicato. Per la parentesi Endless Love, Silvia Toffanin intervisterà Neslihan Atagül, l’attrice, in dolce attesa del suo primo bebè, che nella serie interpreta la protagonista Nihan.

Domenica 15 settembre 2024 Silvia Toffanin accoglierà in studio Iva Zanicchi che sta affrontando il profondo dolore per la perdita del compagno, Fausto Pinna. Poi intervisterà Eleonora Giorgi, con un aggiornamento sul suo stato di salute dopo l'annuncio del tumore al pancreas. In studio arriveranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che rivivranno le emozioni delle loro nozze, celebrate lo scorso giugno. In programma, poi, l'intervista di famiglia per Raimondo Todaro con Francesca Tocca e la loro figli, Jasmine. Per i fan della serie My Home My Destiny, arriverà in studio Ibrahim Çelikkol, l’attore che interpreta il personaggio di Mehdi.

Leggi anche Ascolti tv domenica 8 settembre: chi ha vinto tra Semplicemente Fiorella e La rosa della vendetta

Gli ospiti di Domenica In del 15 settembre

Nella prima puntata della nuova edizione di Domenica In, in programma per il 15 settembre 2024 dalle 14 su Rai 1, Mara Venier dedicherà spazio al ricordo di Luca Giurato, collega morto mercoledì 11 settembre a 84 anni. Gli ospiti in studio saranno Renzo Arbore, Riccardo Cocciante, Teo Mammuccari e Sal Da Vinci. Poi ancora, per lo spazio attualità, ci saranno Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, e in studio ci sarà Roberta Bruzzone.