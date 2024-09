video suggerito

Gli ospiti di Verissimo sabato 7 e domenica 8 settembre Gli ospiti di Verissimo nel weekend di sabato 7 e domenica 8 settembre. Il talk di Silvia Toffanin torna in onda con la nuova stagione ricca di ospiti e sorprese: tra i protagonisti del weekend Giulia Salemi, Filippo Bisciglia e Heather Parisi.

A cura di Gaia Martino

Ritorna in onda con una nuova stagione televisiva il programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice sabato 7 e domenica 8 settembre 2024, dalle ore 16.30 su Canale5, tornerà a regalare intrattenimento, emozioni e dichiarazioni esclusive nel suo talk giunto alla diciannovesima edizione.

Gli ospiti di Verissimo sabato 7 settembre

La prima puntata della stagione di Verissimo in programma per sabato 7 settembre vede tra gli ospiti Giuseppe Fiorello, l'attore e fratello di Rosario, che dal'11 settembre torna in tv con la serie I fratelli Corsaro. Spazio, poi, alla prima intervista da futura mamma di Giulia Salemi, in dolce attesa del primo figlio con Pierpaolo Pretelli. Tra gli ospiti anche Cesara Buonamici, storico volto del TG5, confermata come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia saranno ospiti in studio: racconteranno del loro matrimonio celebrato lo scorso luglio. Silvia Toffanin dedicherà poi spazio alla serie televisiva di Canale5, Endless Love, con l'attrice Çağla Demir che nella soap veste i panni di Banu.

Gli ospiti di Verissimo domenica 8 settembre

A Verissimo, nella puntata di domenica 8 settembre sarà ospite Heather Parisi che si racconterà in un’intensa intervista. Nel primo appuntamento domenicale della nuova stagione sarà ospite anche Filippo Bisciglia che dal 10 settembre torna su Canale 5 con la versione autunnale di Temptation Island. E dall'edizione appena conclusasi, racconteranno del loro amore Siria Pingo e Matteo Vitali che hanno superato la ‘crisi' nata nel programma e ricostruito la loro vita insieme. Nella stessa puntata sarà ospite Lino Banfi, accompagnato dalla nipote Virginia che presto lo renderà bisnonno. Per i fan della serie Endless Love, sarà ospite in studio Rüzgar Aksoy, l’attore che interpreta il personaggio di Tarik.