Siria e Matteo dopo Temptation Island: "Il nostro è un amore solido, speriamo di essere stati d'esempio" Siria Pingo e Matteo Vitali di Temptation Island ringraziano quanti hanno seguito il loro percorso nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. E confermano di non avere ripensamenti rispetto alla scelta di uscire insieme.

A cura di Stefania Rocco

Siria Pingo e Matteo Vitali hanno partecipato a Temptation Island 2024, il reality show condotto da Filippo Bisciglia andato in onda su Canale5 con ascolti da record. A distanza di qualche ora dalla messa in onda dell’ultima puntata e del loro falò di confronto, i due sono tornati sui social per ringraziare quanti hanno seguito il loro percorso, supportandoli dall’inizio alla fine in attesa del finale che li avrebbe ricongiunti. Matteo e Siria sono stati gli unici, insieme a Jenny e Tony, a lasciare il programma insieme e oggi raccontano cosa hanno provato durante quei 21 giorni di separazione.

Il primo post di Siria e Matteo dopo Temptation Island

“Ciao a tutti, cogliamo l’occasione, finito il programma, di ringraziarvi apertamente. Siete veramente tantissimi a scriverci cose meravigliose, stiamo cercando di rispondere pian piano a tutti”, hanno scritto Siria e Matteo in un post di coppia che sancisce il ritorno sui social dopo settimane di silenzio:

Siamo fiduciosi che la nostra esperienza nel programma possa servire a qualcuno. Io e Matteo ci auguriamo di essere stati un esempio per molti e siamo grati di tutto l’affetto che stiamo ricevendo da parte vostra. Parlando del nostro percorso vogliamo dire due semplici parole…ci siamo guardati dentro riuscendo a tirare fuori tutte le nostre emozioni, chiuse a chiave in un cassetto e lasciate a casa. Siamo due persone fragili, che per fingere di essere forti hanno represso i propri sentimenti. In passato abbiamo affrontato momenti difficili e ad oggi abbiamo compreso quanto il dialogo sia fondamentale all’interno della coppia. In questi 21 giorni abbiamo capito quanto sia solido il nostro amore, che nonostante le difficoltà va avanti da 7 anni. Ricordiamoci sempre che l’amore può crescere come un fiore se lo coltiviamo quotidianamente. Vi ringraziamo e vi vogliamo immensamente bene.

Il percorso di Siria e Matteo a Temptation Island

Siria e Matteo hanno partecipato a Temptation Island per verificare di poter stare ancora insieme nonostante una serie di problemi. Siria, dopo avere perso circa 80 chili, non era più certa dei suoi sentimenti nei confronti del fidanzato, una circostanza confessata solo una volta di fronte alle telecamere. “L’ho portato qua dicendogli altro, lui non lo sapeva”, aveva confidato la giovane dopo essere entrata nel villaggio. Al termine dei loro 21 giorni, però, Siria e Matteo sono riusciti a trovare un punto di incontro e hanno scelto di restare insieme.

