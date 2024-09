video suggerito

Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 21 e domenica 22 settembre in tv Gli ospiti di Verissimo e Domenica In di sabato 21 e domenica 22 settembre 2024: tutti i protagonisti dei salotti di Silvia Toffanin e Mara Venier.

A cura di Gaia Martino

Riparte il weekend e i salotti di Silvia Toffanin e Mara Venier riaprono le loro porte per lasciare spazio a nuove dichiarazioni esclusive e tanti ospiti. Verissimo torna in onda sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 16.30 su Canale5, Domenica In, invece, è in programma per domenica 22 settembre, dalle 14 su Rai 1. Ecco tutti i loro ospiti scelti per il weekend.

Gli ospiti di Verissimo sabato 21 e domenica 22 settembre

Sabato 21 e domenica 22 settembre, alle ore 16.30 su Canale 5, torna l'appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin, nella prima puntata del weekend, ospiterà in studio Gerardina Trovato, la cantautrice siciliana che quest’estate, dopo un lungo periodo difficile, ha fatto un appello social chiedendo ai fan di non abbandonarla. Prima intervista anche per la campionessa Jasmine Paolini, che a Parigi 2024 ha vinto uno storico oro olimpico per il tennis italiano. Saranno poi ospiti i conduttori di Tu Si Que Vales, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nella stessa puntata è attesa un'intervista ritratto per Paola e Chiara, e per Teresa Langella e Andrea Del Corso, neo sposi. Per la parentesi Endless Love, la Toffanin intervisterà Melisa Asli Pamuk, l’attrice che nella serie interpreta Asu.

Domenica 22 settembre, Silvia Toffanin avrà in studio Gianmarco Tamberi, che dopo la delusione provata alle ultime Olimpiadi, è tornato a vincere. A Verissimo, nella stessa puntata, anche Michelle Hunziker prossima ad aprire la 37esima edizione di Striscia la Notizia. In studio arriverà il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, con gli ultimi aggiornamenti sul caso, ancora irrisolto dopo 41 anni. Ospiti del talk anche Amanda Lear, il ballerino e coreografo Garrison e la coppia formata da Tony Renda e Jenny Guardiano, protagonisti di Temptation Island 2024, in estate.

Gli ospiti di Domenica In del 22 settembre

Gli ospiti della puntata di Domenica In di domenica 22 settembre 2024 non sono ancora stati annunciati. Il varietà di Mara Venier è tornato in onda la scorsa domenica con diverse novità rispetto alla passata edizione. Oltre allo studio che è stato rinnovato, è stato inserito un gioco telefonico con montepremi che coinvolge sia gli ospiti della conduttrice, sia il pubblico da casa.