Mara Venier si commuove per la prima puntata di Domenica In ricordando Luca Giurato: "Senza lui non sarei qui" Mara Venier ha aperto la sua ultima edizione di Domenica In e lo ha fatto ricordando Luca Giurato: Ho cominciato con la stagione 1993-94 di Domenica In e mi ha voluto lui, mi ha voluto vicino a sé e voglio ricordare quell'edizione così".

Nuova veste grafica e studio rinnovato che richiama al passato. In questo scenario, Mara Venier ha aperto la sua ultima edizione di Domenica In e lo ha fatto ricordando Luca Giurato. È la sedicesima edizione con Mara Venier alla conduzione ed è importante ricordare che fu proprio il conduttore, morto a 84 anni a causa di un infarto, a volerla con sé per la stagione 1993-1994: "Per te, caro Luca. Se sono ancora qui oggi è solo grazie a te".

Le parole di Mara Venier per Luca Giurato

Mara Venier ha esordito così: "Si riparte. Grazie a tutti, è la mia 16esima edizione. Ho cominciato con la stagione 1993-94 di Domenica In e mi ha voluto lui, mi ha voluto vicino a sé Luca Giurato e voglio ricordare quell'edizione così". Dopo un filmato che mostra alcuni momenti di quella edizione si ritorna in studio e finalmente si può cominciare: "Per te Luca. Ciao Luca, se sono qui ancora oggi è solo grazie a te". Ai funerali di Luca Giurato, Mara Venier è apparsa molto provata: "Scusate ma non mi va di parlare, adesso siamo qui per lui".

Il primo ospite in studio è stato Renzo Arbore. Anche lui ha voluto ricordare Luca Giurato: "Luca era un bravo ragazzo ed è rimasto un bravo ragazzo fino alla fine. Era un uomo di una simpatia incredibile".

L'ultima Domenica In di Mara Venier

Mara Venier ha chiarito, in fase di conferenza stampa, che quella che è cominciata questa domenica sarà l'ultima Domenica In con la sua conduzione.

Io non mi vedo in nessun’altra collocazione di palinsesto che non sia Domenica In. Sto cercando di uscire fuori da Domenica In, quando dico che è l’ultimo anno è davvero l’ultimo. Questo nuovo format (Le stagioni dell'amore, ndr) è piccolo ma penso sia giusto per me. Indubbiamente c’è una voglia di fare altro, non so che cosa, in questo momento della mia vita sono molto aperta a nuove esperienze, non per forza con grandi visibilità come il prime time.