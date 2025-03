Mara Venier con Marina Peroni e Sandro Giacobbe pensa al marito e scoppia a piangere: “Capisco cosa state vivendo”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Mara Venier con Sandro Giacobbe e Marina Peroni in studio nella puntata di Domenica In in diretta su Rai 1 oggi, domenica 16 marzo 2025, non è riuscita a trattenere le lacrime pensando al marito, Nicola Carraro, che negli ultimi giorni si è mostrato sui social in sedia a rotelle. Il produttore cinematografico sta lottando da tempo contro un'ernia del disco, come lui stesso ha spiegato. Lo scorso gennaio raccontò cosa gli stava succedendo: fu costretto a fermarsi per un po' a causa di una "combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni". In puntata oggi, quando Sandro Giacobbe ha rivolto un pensiero a Carraro, la Venier è scoppiata in lacrime.

Le lacrime di Mara Venier

Sandro Giacobbe, affiancato dalla moglie Marina Peroni, ha parlato con Mara Venier e il pubblico di Rai 1 della sua malattia. Affetto da tumore, dal 6 febbraio è costretto a una carrozzina perché, a seguito di un problema all'anca, "ho scoperto che la cura che sto facendo non ha attecchito come doveva sulle ossa". "È difficile, ti vengono mille paure. È difficile mantenere il sorriso, ma noi ce la facciamo lo stesso, sorridiamo lo stesso" ha continuato Marina Peroni. "Questa situazione, qui in studio, per me è vita, per questo ho voluto essere qui, parlarne e mandare un messaggio di incoraggiamento" ha continuato Sandro Giacobbe. Davanti alla coppia, Mara Venier non è riuscita a trattenersi: "Capisco Marina, capisco anche te Sandro, ma soprattutto Marina" ha dichiarato prima di scoppiare a piangere, ripensando alle condizioni di salute del marito Nicola Carraro. Il cantante, allora, ha commentato: "Mando un abbraccio a Nicola. Da quando l'ho conosciuto è entrato nel mio cuore". Davanti alla conduttrice in lacrime, Marina Peroni si è alzata per abbracciarla. "Scusate, mi hai fatto un trappolone", le parole prima di cambiare argomento.

Come sta Nicola Carraro, il marito di Mara Venier

Una settimana fa Nicola Carraro ha aggiornato il suo profilo Instagram per mostrare le sue condizioni. Costretto alla sedia a rotelle, ha raccontato nella didascalia del post: "Buon giorno amici di abbracciamoci con le parole. Sono passati 107 giorni dall’ inizio della mia “simpatica “ernia del disco e cosi’ mi ritrovo". A gennaio aveva raccontato di essere stato colpito da una "combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni che mi ha steso".