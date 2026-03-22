Teo Mammucari sparito da Domenica In, compare solo sui saluti finali e Venier lo abbraccia

Solo tre minuti a Domenica In per Teo Mammucari, a sette giorni di distanza dalla disastrosa puntata che ha portato allo screzio con Mara Venier. Il comico ha fatto il suo ingresso sui titoli di coda, limitandosi di fatto a cantare una canzone velatamente dedicata a Mara Venier, siglando sì una pace con la conduttrice, ma allo stesso tempo certificando il fallimento del suo inserimento nel programma da parte di Mara Venier.

Venier apre Domenica In da sola

La puntata di Domenica In del 22 marzo è stata la sintesi di tutto quello che era successo una settimana prima. Mara Venier ha aperto il programma in solitaria e senza i "tre moschettieri" che l'hanno accompagnata sin dall'inizio di questa stagione. Enzo Miccio era a Bali per un matrimonio, Tommaso Cerno si è visto solo nella seconda parte della trasmissione, mentre Mammucari non si è visto per tutta la durata del programma, per poi comparire solo sui titoli di coda.

Mammucari solo in chiusura di puntata

"Sei arrivato tardi", ha detto Venier tra il serio e il faceto, con Mammucari che ha iniziato a cantare Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci, sottolineando le parole "spero solo che tu non ti arrabbi di più come hai fatto già prima con me", guardando chiaramente Mara Venier per sciogliere la tensione provocata dal suo comportamento della scorsa settimana. Nessuna scusa esplicita, ma uno screzio che si è sciolto in un abbraccio e anche un bacio sulla bocca di Venier, ma che non risolve affatto il problema palesatosi sette giorni prima, quando Mammucari aveva disturbato prima l'intervista a Peppe Iodice e poi era stato rimproverato nel finale da Venier per avere interrotto un momento commovente. In settimana Venier aveva spiegato a Fanpage quello che era accaduto, anticipando che di fatto il comico non avrebbe avuto altro spazio nel corso della sue interviste. Lo stesso Iodice è tornato ospite con una nuova intervista riparatoria e Venier lo ha accolto così: "T'abbiamo portato fortuna, sei primo in classifica".