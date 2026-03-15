A Domenica In Mara Venier perde ancora la pazienza con Teo Mammucari: “Sei un pirla, non capisci”

Mara Venier ha perso la pazienza con Teo Mammucari a Domenica In. Il conduttore è apparso nell’inquadratura con un cartello inappropriato al momento dei saluti finali, dedicati a un cameraman che sarebbe andato in pensione. “Sei un pirla”, ha urlato Zia Mara.

Mara Venier ha perso la pazienza con Teo Mammucari a Domenica In. Durante la puntata del 15 marzo, arrivata al momento del saluto finale, la conduttrice ha urlato "sei un pirla" al conduttore, che ha rovinato un momento emozionante con un cartello inappropriato e frettoloso.

Prima di chiudere la puntata di Domenica In di oggi, 15 marzo, Mara Venier ha chiamato davanti alla telecamera uno dei cameraman del programma, che dopo 40 anni in Rai va in pensione. "In tutti questi anni è lui che mi ha fatto tutti i primi piani. Questa è la sua ultima puntata, va in pensione. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me e per l'azienda. Grazie", ha detto la conduttrice. E proprio nel momento dei ringraziamenti, Mammucari è apparso nell'inquadratura mostrando un cartello con scritto "Grazie a tutti ci vediamo domenica prossima" e rovinando un momento simbolico. Zia Mara ha perso la pazienza, gli ha strappato il cartellone dalle mani e ha urlato: "Sei un pirla, non capisci i momenti".

Il momento in cui Mara Venier strappa dalle mani di Teo Mammucari il cartello

Il rapporto tra Mara Venier e Teo Mammucari non è apparso del tutto sereno fin dall'inizio di questa stagione di Domenica In. Già nella seconda puntata, lo scorso settembre, il ‘co-conduttore' aveva ironizzato in diretta sullo spazio che gli era stato dedicato, quello del gioco telefonico. "È finita, oggi ho fatto due minuti", aveva detto scherzando e abbracciando Zia Mara. Di puntata in puntata il rapporto tra Mammucari e la padrona di casa ha cambiato forma e ha dato vita a diversi momenti di ironia e frecciatine reciproche, che lasciavano intendere (almeno all'apparenza) qualcosa di non detto. A fine dicembre, ad esempio, il conduttore pensando al futuro aveva detto: "Mi auguro la serenità che viviamo in questi giorni a Domenica In". "Perché in questi giorni? Amore, è dall'inizio che ci divertiamo. Così sembra che ci siano state tensioni", ha subito replicato la oadrona di casa.