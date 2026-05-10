Eros Ramazzotti chiama Biagio Antonacci in diretta a Domenica In e lui spoilera un concerto: “Non lo dire!”

Eros Ramazzotti chiama a sorpresa Biagio Antonacci a Domenica In e lui spoilera una data insieme in un concerto: “Non dirlo, aspettiamo che sia tutto definito”.

C’è stato un gustoso siparietto tra Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti a Domenica In che ha regalato uno dei momenti più vivaci della stagione, senz’altro più veri, con Mara Venier nei panni della curiosa perfetta.

Lo spoiler che Eros non voleva

Il momento più elettrico è arrivato quando Antonacci, parlando delle prossime date di Ramazzotti negli stadi, ha lasciato scappare che sarà tra gli ospiti. Una notizia che evidentemente non era ancora pronta per circolare: Eros lo ha fermato subito, secco – “non si può dire, non si può dire, lo diciamo quando è tutto definito” – mentre in studio calava quella specie di silenzio divertito che segue gli scivoloni in diretta. Antonacci ha incassato, ma ormai la frittata era fatta.

La chiamata che nessuno aspettava

Prima dello spoiler, Ramazzotti era intervenuto in collegamento telefonico per fare una sorpresa all’amico. Il risultato: un racconto senza filtri su come funziona l’amicizia tra due dei cantautori più amati d’Italia. Funziona a colpi di acquisti compulsivi documentati su WhatsApp.

“Eros mi manda sempre le foto delle cose che compra”, ha esordito Antonacci. Mara Venier, con l’istinto da conduttrice che non si fa sfuggire il dettaglio buono, ha infilato la domanda: “Che compri, Eros?”. Risposta: “Chitarre”. Chiosa di Antonacci: “Costosissime”.

La batteria regalata

Il racconto più gustoso riguarda il giorno in cui Antonacci si è trovato davanti un corriere con una batteria: “Mi arriva a casa un corriere con una batteria e chiedo: ‘Ma chi me l’ha mandata?’. Il corriere risponde: ‘Non posso dirlo’.”

Ma Antonacci capisce subito perché solo Eros sapeva che lui aveva bisogno di una batteria.

La storia ha un epilogo che dice tutto sull’equilibrio tra i due. “Poi io ho ricambiato regalandogli una chitarra”, ha ammesso Antonacci, poi specificando: “Non costosa come la batteria!”