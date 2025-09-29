Teo Mammucari tagliato nella seconda puntata di Domenica In: “È finita, oggi ho fatto due minuti”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Domenica In 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È durato poco più di 15 minuti lo spazio di Teo Mammucari nella seconda puntata di Domenica In. Il gioco telefonico che Mara Venier ha affidato al comico si è ridotto sensibilmente rispetto alla prima puntata e lui non ha fatto a meno di scherzarci su: "È finita, oggi ho fatto due minuti", dice abbracciando Mara Venier e sorridendo. Ma al netto del clima ridanciano un po' di malumore di fondo traspare e si vedrà in che modo evolveranno le cose nelle prossime settimane.

Lo spazio di Mammucari a Domenica In dimezzato

Il tutto è successo sul finire della seconda puntata di questa stagione, proprio nello spazio dedicato all'intervento di Mammucari, che quest'anno si è aggiunto al cast di Domenica In assieme a Tommaso Cerno e Enzo Miccio. Se nel primo appuntamento stagionale il gioco telefonico dedicato alla storia della Rai aveva avuto una durata più lunga sfiorando i 30 minuti, nella seconda puntata del 28 settembre lo spazio ha subito prima di tutto una modifica importante nell'impostazione visiva, con il tabellone sparito dal centro dello studio e il telefono per rispondere ai concorrenti come unico oggetto di scena in ausilio a Mammucari. Evidente, inoltre, la contrazione della durata, dimezzata rispetto a quanto accaduto nel primo appuntamento, forse complici diversi fattori, tra cui l'allungamento dei blocchi precedenti.

La reazione di Mammucari

Al momento di una ulteriore telefonata da casa prevista, si è sentito un chiaro "no" da parte degli autori, al quale Mammucari ha risposto sarcasticamente: "È finita, oggi ho fatto due minuti". Così, sorridente ma un po' risentito, Mammucari ha abbracciato Mara Venier ringraziandola in ogni caso per lo spazio concesso. D'altronde la conduttrice sul finire della puntata lo aveva detto chiaramente che alcune cose sarebbero cambiate in corso d'opera ed è probabile che il ruolo di Mammucari nella trasmissione verrà plasmato di puntata in puntata, a meno di clamorosi stravolgimenti.