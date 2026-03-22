Mara Venier apre la puntata di Domenica In da sola, gli effetti immediati del caso Teo Mammucari

Dopo quanto accaduto la scorsa domenica con Teo Mammuccari, Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In senza i “tre moschettieri”. Lo aveva anticipato a Fanpage.it che non avrebbe voluto condividere il palco con il conduttore, Enzo Miccio sarebbe invece in Indonesia.

Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In oggi, domenica 22 marzo 2026, senza i suoi "tre moschettieri", ovvero gli ospiti fissi dell'edizione in corso, Enzo Miccio, Teo Mammuccari e Tommaso Cerno. Solita iniziare gli appuntamenti domenicali del suo varietà accompagnata in studio dal wedding planner, dal conduttore e dal giornalista, stavolta è apparsa da sola in apertura: dopo aver salutato gli italiani che la seguono ogni settimana dal salotto di casa, ha accolto in studio Carlo Verdone per fargli una lunga intervista. L'assenza di Mammuccari, Miccio e Cerno ad inizio puntata poteva passare inosservata, ma visto quanto accaduto in settimana, diventa un caso. Dopo lo screzio con Teo Mammuccari nella puntata del 15 marzo 2026, la Venier aveva anticipato a Fanpage.it che non avrebbe più condiviso il palco con il collega.

Cosa è successo nella puntata del 15 marzo

La scelta di aprire la puntata di Domenica In da sola potrebbe trovare risposta nei vari episodi verificatosi nell'appuntamento del varietà della scorsa domenica, 15 marzo 2026. Teo Mammuccari, oltre ad aver interrotto l'intervista a Peppe Iodice per criticare il film del comico e attore, Mi batte il corazon, ha rovinato il momento dei saluti al cameraman Marco che ha lasciato gli studi Rai dopo 38 anni di lavoro, facendo infuriare la Venier. "Sei un pirla, non capisci i momenti" gli ha detto la conduttrice in diretta, strappandogli da mano il cartello che recitava "Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima".

La decisione di Mara Venier dopo il comportamento di Mammuccari

Due episodi che hanno scatenato una dura reazione nella conduttrice che, ai microfoni di Fanpage.it, ha spiegato di aver deciso di non condividere più il palco con il collega. "L'unica cosa che ho detto è: dove ci sono io non può entrare lui coi miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti. L'unica cosa che rivendico è questa. Perché, a questo punto, non so cosa può dire quando c'è un ospite", ha dichiarato pochi giorni fa. Nonostante l'accaduto, con Teo Mammuccari c'è un rapporto "che va al di là dell'amicizia, un rapporto fraterno", ha chiarito.

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Enzo Miccio non è in Italia: sarà assente in puntata?

Intanto, non è chiaro se Enzo Miccio sarà presente nella puntata di Domenica In di oggi, domenica 22 marzo. Il wedding planner poche ore prima della diretta ha mostrato sui social una foto di sé insieme a una neo sposa, scrivendo: "È fatta, missione compiuta anche a Bali". Il tag presente nella IG story è proprio Uluwatu, vicino Bali, in Indonesia. Essendo la puntata in diretta, Miccio potrebbe assentarsi oggi per la sua rubrica dedicata alle storie d'amore.