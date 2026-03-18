Mara Venier: “Non ho mai detto o Mammucari o me a Domenica In. Ma quando ho un ospite, Teo non entra più”

Mara Venier rompe il silenzio in questa intervista esclusiva a Fanpage.it dopo il caso Mammucari-Iodice e smentisce l’ultimatum: “Teo è un amico”. E poi le parole sul suo futuro a Domenica In.

Mara Venier rompe il silenzio e lo fa in esclusiva con Fanpage.it. La conduttrice di Domenica In chiarisce la vicenda Mammucari, smentisce la versione circolata nelle ultime ore, difende suo figlio Paolo Capponi, estraneo alle voci di un confronto con l'amico co-conduttore, e conferma che Peppe Iodice tornerà domenica prossima: "Anche se già da quello che è successo domenica ha avuto una enorme pubblicità". E ci lascia con un dettaglio inedito sul suo futuro a Domenica In: "Ho sempre detto ‘ultima puntata' e poi non è stato così. Stavolta non lo dico neanche. Hai già capito, no?".

Mara, si è parlato molto di un tuo ultimatum a Mammucari. Hai davvero detto "o lui o me"?

No, non ho mai detto o lui o me. Non è da me. Gli ho detto "sei un pirla" in diretta, ed è una cosa che direi altre 100 volte in quel momento.

Perché?

Perché ha interrotto un momento solenne. C'era Marco, il mio storico cameraman, che lavorava alla sua ultima puntata dopo trentotto anni sempre insieme. Prima era venuto anche in camerino per parlare. Ci siamo abbracciati, salutati, abbiamo pianto insieme. Per me quello era un modo per omaggiare un grande lavoratore della Rai ed è stato rovinato da quella gag con il cartello, che poi ho strappato. Ci è finito di mezzo anche il povero Pino Strabioli.

C'è stata una lite dietro le quinte?

L'unica cosa che ho detto è: dove ci sono io non può entrare lui coi miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti. L'unica cosa che rivendico è questa. Perché, a questo punto, non so cosa può dire quando c'è un ospite.

Si è parlato di un confronto acceso, già smentito, tra Paolo Capponi e Teo nei camerini.

Questa cosa è una sciocchezza. Mio figlio si trovava in redazione dopo la fine della puntata. È un posto che è da tutt'altra parte rispetto alla zona dei camerini. Mi è dispiaciuto che sia uscita una cosa di questo tipo perché lui e Teo sono molto amici. Poi, mio figlio è uno che lavora sodo da anni, non dice a nessuno manco che è mio figlio, lavora e basta. Non se lo merita.

Come stai vivendo questa cosa con Teo? Siete amici da anni.

È una persona buonissima, alla quale voglio molto bene. Ha questo tipo di ironia che a volte può essere presa in un certo modo. Ma lui è così, prendere o lasciare.

Quanto è solido il vostro rapporto, al netto di tutto?

C'è un rapporto che va al di là dell'amicizia, un rapporto fraterno. Pensa che sto per cambiare casa, adesso lui abiterà al piano di sotto rispetto al mio.

Cosa non ha funzionato con lui?

Non lo so. Ho sempre voluto farlo contento in questo anno, ho sempre cercato di andare incontro alle sue proposte e ho sempre detto sì a tutto. D'altronde, ripeto, gli voglio bene e l'ho voluto io con me. Ci ho creduto e ci credevo che potesse andare, ma lui ha quest'approccio particolare che può non essere capito da tutti.

Gli episodi simbolo di domenica, oltre alla vicenda del cameraman: il momento su Peppe Iodice di cui si è parlato tanto. Ma c'è anche una battuta a Cocciante, passata sotto traccia. Cosa è successo?

Lui mi ha detto ‘Mara, posso entrare su Cocciante?' e ho detto sì. Poi è successo quello che è successo. Ha fatto quella battuta un po' così. E chi non conosce Teo può reagire in un certo modo.

Sappiamo che Peppe Iodice domenica tornerà da voi.

Sì. Ci ho parlato ieri, è una persona meravigliosa, perché anche lui ha cercato di calmare le acque. Domenica ci sarà un'intervista per il lancio del suo film, però possiamo ammettere che dopo tutta questa storia, lancio più pazzesco di questo non poteva avere. O no?

Ultima domanda: l'anno prossimo resti a Domenica In?

Ho sempre detto è "l'ultima stagione" e poi non è stato così. Quest'anno non ho detto niente. Hai già capito, no?