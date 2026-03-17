Peppe Iodice torna a Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari “non si parlano” dopo uno scontro in studio

Il comico napoletano tornerà domenica prossima per un’intervista “riparatoria” dopo il caos con Teo Mammucari. Fonte interna Rai a Fanpage.it: “Lui e Mara ora non si parlano”. Intanto, il figlio di Venier a Fanpage.it chiarisce come sarebbero andate le cose.

Peppe Iodice tornerà a Domenica In anche la prossima settimana. Il comico campano, finito al centro delle polemiche per l'atteggiamento avuto da Teo Mammucari nei suoi confronti, è stato invitato nuovamente da Mara Venier per un'ospitata che profuma di riparatoria, dopo il trattamento riservatogli da Mammucari e le polemiche sorte per l'atteggiamento del comico romano.

La conferma delle voci di un ritorno di Iodice arriva in questi minuti, dopo che nelle scorse ore sono emerse numerose ricostruzioni legate a quanto accaduto la scorsa domenica a margine della puntata. "O lui o me", la frase pronunciata da Mara Venier nei confronti di Mammucari a seguito della chiusura di puntata, irritata per il comportamento avuto dal comico romano, presenza fissa nel programma in questa edizione. Un gelo, quello tra la conduttrice e Mammucari, che perdura anche in queste ore, come viene confermato a Fanpage da una fonte interna Rai: "Non si parlano".

Eppure era stata proprio Venier a volere Mammucari in questa edizione complessa di Domenica In. Non è chiaro, a questo punto, se nella prossima puntata di Domenica In Mammucari sarà presente per una pace, sia con Iodice che con Venier, oppure se quella del 15 marzo sia stata l'ultima puntata del comico romano nel contenitore domenicale di Rai1.

Il retroscena e la smentita di Paolo Capponi

Come riportato ieri, Mara Venier avrebbe lanciato le sue invettive all'indirizzo del co-conduttore: "L'ho pure scelto io! La settimana prossima o io o lui!" mentre un autore del programma avrebbe preso da parte Mammucari per discutere animatamente nel suo camerino.

Fanpage.it aveva appreso che la discussione sarebbe avvenuta proprio con Paolo Capponi, secondogenito di Mara Venier, e di fatto un vero e proprio autore e responsabile dietro la macchina organizzativa. "C'è stato un duro scontro", ci riferiscono fonti vicine alla produzione. Capponi, proprio come sua madre, ha un rapporto con Mammucari che va ben oltre quello professionale. Ed è proprio per questo, apprende Fanpage.it, che sarebbe stato lui – e non Marco Luci, capo autore in carica a Domenica In – a farsi carico dello scontro in una sorta di disperato tentativo nel ricucire lo strappo ormai insanabile tra l'amico e sua madre.

Dopo la pubblicazione del nostro retroscena, è proprio Paolo Capponi a contattare la redazione e smentire l'accaduto, riferendo che al momento della fine del programma lui non si trovava nella zona dei camerini ma negli uffici della redazione, dal lato opposto degli studi. Smentisce quindi di essere stato lui l'autore che ha avuto un duro scontro con Mammucari e di essere in rapporti più che solidi: "Un'amicizia fortissima".

L'anticamera della frizione nella battuta su Riccardo Cocciante

La battuta di Mammucari a Riccardo Cocciante: "Non hai tradito tua moglie?"

Restano confermate le tensioni, dettate non solo dal comportamento di Teo Mammucari con Peppe Iodice e sul finale, al momento del saluto di Mara Venier al cameraman con 40 anni di attività, ma soprattutto date da una battuta infelice pronunciata dal presentatore all'indirizzo di Riccardo Cocciante: "Lui hai tradito sua moglie, l'ha raccontato. Non l'hai tradita?".

Dopo la telefonata con Paolo Capponi, la redazione di Fanpage.it ha ricevuto ulteriori informazioni circa l'alta tensione negli studi tra Mara Venier e Teo Mammucari, confermando tutto quanto è stato riportato già nel retroscena pubblicato ieri. Le nostre fonti rivelano di urla dal camerino di Mammucari.

Quarantotto ore dopo, Mara Venier avrebbe ribadito la propria posizione con chiarezza. La prossima settimana vorrebbe che le interazioni tra lei e Mammucari in puntata siano ridotte al minimo. L'ultimatum "o lui o me" pronunciato nei corridoi degli studi Frizzi rimane però, nei fatti, irrealizzabile. Ci sono vincoli contrattuali che rendono impossibile una soluzione così netta nel breve periodo. Quello che sembra certo è che il formato della convivenza in studio, così come quella fuori dallo studio, è destinato a cambiare. Come, e se sì, lo si vedrà domenica prossima.