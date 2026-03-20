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Pino Strabioli a Non è la TV: “Mara Venier delusa da Mammucari a Domenica In, ha calcato la mano”

Pino Strabioli, ospite di Non è la Tv, ricostruisce la lite tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In durante lo sketch non riuscito con Peppe Iodice.
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A cura di Stefania Rocco
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A pochi giorni dall’episodio consumatosi nello studio di Domenica In, continua a far discutere il momento di tensione che ha coinvolto Mara Venier, Teo Mammucari e Peppe Iodice. A fare chiarezza su quanto accaduto è stato Pino Strabioli, presente in studio in quel frangente, che ha ricostruito la scena durante la puntata del 19 marzo di Non è la Tv, il format di Fanpage.it condotto da Andrea Parrella, con Gennaro Marco Duello e Grazia Sambruna, in onda ogni giovedì su YouTube a partire dalle 22.

Secondo Strabioli, l’episodio sarebbe stato meno acceso rispetto a quanto riportato da alcuni racconti dei giorni successivi. La dinamica, ha spiegato, è andata esattamente come raccontato dalla stessa Venier nell’intervista rilasciata a Duello su Fanpage.it: “Non l’ho mai sentita dire ‘O Teo o me’ e non ho sentito urla. Ho visto Mara amareggiata e delusa. Con Teo sono amici, abitano vicini, per cui l’ha vissuta come un’esagerazione”. A deluderla, secondo Strabioli, sarebbe stata soprattutto la fiducia riposta nella capacità di Mammucari di mettere a suo agio gli ospiti, dote che, però, non è mai rientrata nello stile irriverente del conduttore fin dai suoi esordi.

Entrando nei dettagli, Strabioli ha descritto il momento più delicato in studio: “Io ero lì e vedevo Mara davvero emozionata nel salutare questo cameraman che andava via. Teo è arrivato e mi ha messo questo cartello sulla faccia, cosa che Mara ha visto. Era un momento di forte emozione, quindi ha preso il cartello e l’ha scaraventato via. Teo è stato un po’ insistente, ha calcato la mano”.

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Proprio questo episodio avrebbe segnato l’inizio della tensione tra i due dietro le quinte, spingendo la conduttrice a immaginare uno spazio diverso per i suoi ospiti, senza la presenza di Mammucari. Innegabile, però, che lo screzio abbia finito per generare una maggiore visibilità per Peppe Iodice, che, in uscita al cinema con il suo film, ha ottenuto un’attenzione maggiore di quanta ne avrebbe ricevuta se tutto fosse andato liscio: “Se ne è parlato tantissimo e Peppe tornerà domenica a Domenica In per presentare il film”.

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