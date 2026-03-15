Teo Mammucari attacca Peppe Iodice a Domenica In: “Due domande e mandalo via”

Teo Mammucari interrompe l’ospitata di Peppe Iodice a Domenica In e senza aver visto il film attacca: “È imbarazzante, non fa ridere, tre minuti e caccialo via”. Il comico napoletano resta interdetto e chiede: “Ma stai scherzando?”.

Non era previsto un duello, ma Domenica In del 15 marzo ha riservato uno dei momenti più scomodi della stagione. Peppe Iodice era in studio per presentare il suo primo film, Mi batte il corazon, in sala dal 19 marzo. Teo Mammucari ha deciso di non lasciarglielo fare in pace. E senza mai vedere il film ha deciso di bollaro come "imbarazzante".

"Tre minuti e caccialo via"

L'attacco arriva prima ancora che l'intervista entri nel vivo. Mammucari prende la parola e si rivolge a Mara Venier senza troppi giri: "Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via, io ho visto il film è imbarazzante, non fa ridere. Tre minuti e poi caccialo via, dai Mara, su, due domande e lo mandiamo via, abbiamo cose più importanti."

Un intervento che toglie ossigeno all'ospitata prima ancora che cominci. Iodice prova a reggere il momento, ma il contesto è già compromesso: sei in diretta nazionale per promuovere il tuo primo film da protagonista e il tuo collega di studio dice al conduttore di liquidarti in tre minuti. Dopo un videomessaggio di Biagio Izzo e Francesco Paolantoni — un gesto di affetto dai due commedianti che conoscono bene il mondo in cui si muove Iodice — si torna in studio. Mammucari non ha esaurito le munizioni: "Il 19 esce, ma il 21 lo tolgono."

Una battuta costruita per ridere, certo. Ma il bersaglio è preciso, e l'effetto è quello di sminuire pubblicamente un film che non ha ancora avuto modo di essere valutato dal pubblico.

La risposta di Peppe Iodice

Iodice non incassa in silenzio. La sua replica ha una doppia lettura: "Dici che stai scherzando e che mi vuoi bene perché sennò a Napoli scrivono che ce l'hai con me." Un riferimento che rimanda direttamente al caso Aldo Cazzullo-Sal Da Vinci, la vicenda che nelle settimane scorse aveva innescato un dibattito acceso. Ma Mammucari non ha intenzione di "accannare", come si dice a Roma e quindi mostra una lavagnetta con un appunto degli autori: chiedere a Mara Venier se vuole restare con Pino Strabioli.

Un'emergenza di scaletta, dunque. Legittima in un programma live. Ma il modo in cui viene gestita racconta qualcosa sul peso specifico di Peppe Iodice in quella puntata: l'ospite che doveva presentare il suo film si è trovato a fare i conti con una regia che aveva altro per la testa e un collega che non ha perso l'occasione di sottolinearlo davanti a tre milioni di telespettatori.

Noi non possiamo che gridare, a questo punto: Mi batte il corazon esce il 19 marzo. A prescindere da quello che pensa Teo Mammucari.