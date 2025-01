video suggerito

Come sta Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: "Una combinazione micidiale di ernia del disco e polmoni mi ha steso" Nicola Carraro ha fatto sapere di avere trascorso due mesi particolarmente complessi. Tuttavia, le sue condizioni di salute sono migliorate: "Ora sto molto meglio, faccio fisioterapia e ho perso 9 chili. Non vi preoccupate". Il commento della moglie Mara Venier.

A cura di Daniela Seclì

Nicola Carraro ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per rassicurare sulle sue condizioni di salute. Il marito di Mara Venier ha spiegato di essersi visto costretto a uno stop di due mesi per curarsi. Oggi, però, sta decisamente meglio. È in fase di ripresa e assicura: "Tra un po' torno in pista, non vi preoccupate". Il commento di Mara Venier non si è fatto attendere.

Come sta Nicola Carraro, le condizioni di salute del marito di Mara Venier

Nicola Carraro ha pubblicato un video su Instagram nel quale ha annunciato: "Sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni". Quindi, ha raccontato cosa gli è successo e perché si è visto costretto a fermarsi tanto a lungo: "Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso". Infine, ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Attualmente sta affrontando un percorso di fisioterapia ed è tornato a vivere a Milano:

Ora sto molto meglio, faccio fisioterapia. Ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano. E sono qua. Bene ragazzi allora in alto i cuori, tra un po' torno in pista. Non vi preoccupate.

Il commento di Mara Venier

Mara Venier ha commentato il video pubblicato da Nicola Carraro. La conduttrice di Domenica In gli ha manifestato pubblicamente la sua vicinanza con un tenero messaggio: "Amore mio", accompagnato da un cuoricino. Anche sua figlia Elisabetta Ferracini – nata dalla relazione della conduttrice con Francesco Ferracini – ha commentato il post di Nicola Carraro con un cuore. In molti si sono detti felici di avere sue notizie, di sapere che si sta prendendo cura della sua salute e che le cose stiano andando per il meglio. Tra i commenti si legge:

Contenti di rivederti in forma, grande Nicola. Ti aspettiamo con gioia/ Nicola eravamo preoccupati, finalmente ti fai vedere, devi stare bene perché manchi.