Giovanna Civitillo e la foto in ospedale, come sta ora e cosa le è successo: "Mi sento miracolata" Giovanna Civitillo ha pubblicato sui social una foto dall'ospedale con il braccio fasciato e alcuni punti di sutura sotto il labbro. Ecco cosa è successo alla conduttrice e moglie di Amadeus e come sta ora. "Mi sento miracolata", ha raccontato.

A cura di Elisabetta Murina

Incidente domestico per Giovanna Civitillo. La conduttrice, moglie di Amadeus, ha pubblicato su Instagram una foto con il braccio fasciato senza dare spiegazioni precise, facendo così preoccupare in fan. Raggiunta dal settimanale Gente, ha spiegato come sta ora e cosa le è accaduto: "Mi sento miracolata".

Cosa è successo a Giovanna Civitillo: l'incidente domestico in bagno

Come riporta Gente, Giovanna Civitillo ha avuto un incidente domestico: nella notte, in seguito a un calo di pressione, è scivolata in bagno. La conduttrice si è recata al Pronto Soccorso del Policlinico dii Milano e sui social ha pubblicato una foto che la ritrae con un braccio fasciato e una flebo. "Ha riportato una sub-lussazione della spalla e tre punti di sutura sotto il labbro", fa sapere il settimanale, spiegando nel dettaglio cosa le è accaduto. Dopo la pubblicazione della foto, sono tanti i personaggi dello spettacolo, amici e colleghi, che hanno voluto scriverle un messaggio di pronta guarigione. Primi tra tutti il figlio Josè e il marito Amadeus, che hanno commentato con cuori rossi e messaggi di affetto.

"Mi sento miracolata": come sta ora la conduttrice e moglie di Amadeus

Ad accompagnare lo scatto, la conduttrice aveva scritto un breve messaggio di ringraziamento rivolto a chi si era preso cura di lei. Poi aveva aggiunto: "Poteva andare molto peggio". Una frase che aveva fatto preoccupare i followers e gli amici, lasciando pensare che ci fosse il rischio di un infortunio più grave. Sempre al settimanale Gente, che l'ha raggiunta telefonicamente dopo la pubblicazione della foto su Instagram dal pronto soccorso, ha spiegato: "Mi sento miracolata". Tra le sue storie Instagram, ha poi pubblicato un messaggio di ringraziamento: "Grazie a tutti per i messaggi di affetto".