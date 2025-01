Anna Falchi dopo il malore in diretta a I Fatti Vostri: “Barcollo ma non mollo. Grazie ai medici Rai” Dopo il mancamento avuto in diretta tv a I Fatti Vostri, Anna Falchi ha fatto sapere di star bene. “Barcollo ma non mollo, perché chi si ferma è perduto” ha rivelato in una IG story. Ospite in collegamento di BellaMa’ ha raccontato che, dopo il malore, è stata subito soccorsa dai medici della Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Anna Falchi sta bene e con una IG story ha rassicurato i fan preoccupati per le sue condizioni di salute dopo il malore in diretta tv a I Fatti Vostri nella puntata di oggi, martedì 21 gennaio 2025. La conduttrice nel momento dei saluti al termine dell'appuntamento televisivo, prima di passare la linea al TG1, ha avuto un capogiro. Si è accasciata cercando sostegno in Tiberio Timperi che, arrivato in suo soccorso, ha evitato la caduta. Su Instagram Anna Falchi ha chiarito: "Ho avuto un mancamento, sto bene".

Le parole di Anna Falchi

"Ciao a tutti, oggi come volti di voi avranno visto ho avuto un piccolo mancamento. Voglio rassicurarvi che va tutto bene. Sto benissimo, mi tengo in piedi con una gamba. Barcollo ma non mollo, perché chi si ferma è perduto. Che sia di insegnamento per tutti" ha dichiarato Anna Falchi nella Instagram story pubblicata pochi minuti fa sul suo profilo. Prima di fornire l'aggiornamento sulle sue condizioni di salute sui social, Anna Falchi si era collegata con Pierluigi Diaco a BellaMa‘. "Il bello e il brutto della diretta. Troppe persone mi hanno chiamata, ringrazio tutti per il pensiero. Mi sono alzata velocemente dalla sedia e sentivo che mi girava la testa. Mentre parlavo mi sono sentita mancare. Devo ringraziare tutti i medici della Rai che mi hanno soccorsa subito, mi hanno controllata. Grazie per la tempestività e per la professionalità, si può chiamare mamma Rai", le parole in diretta.

Tiberio Timperi: "Avremo materiale per Blob"

Tiberio Timperi era presente al momento della caduta. Ha sorretto Anna Falchi per evitare che sbattesse con la testa per terra e dopo essersi accertato che stesse bene, ha scherzato: "Abbiamo materiale per Blog e per Striscia La Notizia. Comunque state tranquilli, non è successo niente". E quando la conduttrice ha aggiunto "Mi sono alzata troppo velocemente, ma è tutto a posto", Timperi ha concluso: "Succede, è l'età".