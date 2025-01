video suggerito

Attimi di panico a CTCF, Fabio Fazio inciampa e rischia di cadere nella botola: "Salvo per miracolo" Fabio Fazio ha rischiato di finire nella botola del palco di Che tempo che fa. Il conduttore dopo l'esibizione di Baglioni è inciampato mentre il palcoscenico si apriva alle sue spalle: fondamentale è stato l'intervento di un tecnico che ha evitato la caduta.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di domenica 26 gennaio è in onda sul NOVE una nuova puntata di Che tempo che fa. Durante l'ospitata di Claudio Baglioni, Fabio Fazio ha rischiato di farsi male. Una botola si stava aprendo alle sue spalle mentre indietreggiava sul palco dello studio: per fortuna è riuscito a scampare il pericolo anche grazie all'intervento tempestivo di un tecnico. "Mi sono salvato per miracolo", il commento tra gli applausi.

Il video della caduta di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Sta già facendo il giro dei social il video di Fabio Fazio che, per poco, non è caduto giù nella botola del palcoscenico di Che tempo che fa. Il celebre conduttore dopo l'esibizione di Claudio Baglioni, ospite della serata, stava per cascare giù mentre il palco alle sue spalle si apriva. Un tecnico è corso per aiutarlo ma Fazio è riuscito ad allungare il passo per evitare la caduta. "Mi sono salvato per miracolo" ha poi scherzato durante gli applausi del pubblico.

Il ritorno di Filippa Lagerback a Che tempo che fa: "Non è un periodo facile"

Filippa Lagerback è tornata in studio nella puntata di questa sera, domenica 26 gennaio, dopo l'assenza per la morte della madre. Margaretha Lind, mamma del volto televisivo, è morta lo scorso 19 gennaio, poco prima che andasse in onda la prima puntata del 2025 di Che tempo che fa. Fu Fabio Fazio a spiegare ai telespettatori il motivo dell'assenza della Lagerback, ed è stato ancora lui, stasera, ad annunciare il suo ritorno. "Abbracciamo Filippa, per lei non è un periodo facile. Siamo contenti di riaverti qui", le parole per la collega.

Prima della puntata, infatti, la moglie di Daniele Bossari aveva scritto su Instagram: "Nel periodo così complicato che stiamo vivendo, il vostro affetto così sincero mi dimostra che c'è ancora speranza, empatia e rispetto. Vi ringrazio di cuore. Continuiamo a vedere sempre il prossimo, per vivere meglio insieme".