Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 1 e domenica 2 febbraio in tv Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025. Ecco tutti i personaggi dello spettacolo che Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotti.

A cura di Gaia Martino

Riparte il weekend e i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio sono pronti a riaprire le porte per accogliere nei loro studi – Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa – tanti ospiti e regalare ai telespettatori dichiarazioni esclusive e intrattenimento. Ecco tutti i personaggi che ospiteranno nei loro programmi tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025

Sabato 1 e domenica 2 febbraio torna il doppio appuntamento, ricco di emozioni, con Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Nella prima puntata di sabato, dalle 16.30 su Canale5, la conduttrice avrà in studio il figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli, che presenterà il suo libro Non ci sono buone notizie nel quale parla del delicato momento che sta affrontando la sua famiglia. In studio arriverà anche Tommaso Marini, campione di scherma, poi la storia di una grande amicizia, quella tra Thais Wiggers e Juliana Moreira. Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione di GF Vip, sarà ospite della puntata, così come Ana Laura Ribas.

Nella puntata di domenica, dalle ore 16 su Canale5, Eleonora Giorgi darà aggiornamenti ai telespettatori sulle sue condizioni di salute. Nello stesso appuntamento sono in programma anche le interviste a Orietta Berti e Fabio Rovazzi, tra i giurati del talent Io Canto Senior, a Federica Nargi, a Eva Henger, Manuela Arcuri con suo figlio Mattia. Infine ci sarà Luca Calvani, concorrente eliminato dal Grande Fratello.

Gli ospiti di Domenica In del 2 febbraio

Mara Venier torna in tv con il suo tradizionale varietà Domenica In, domenica 2 febbraio 2025 dalle 14 su Rai 1. Gli ospiti della puntata non sono ancora stati annunciati.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio torna in onda con Che tempo che fa domenica 2 febbraio 2025, dalle 19.30 sul NOVE. Adrien Brody sarà uno degli ospiti della puntata: candidato ai prossimi Oscar per il film The Brutalist, il celebre attore sarà presente in studio per un'intervista. Nella stessa puntata sarà ospite anche Paola Egonu.