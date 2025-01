video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 25 e domenica 26 gennaio in tv Torna il weekend in compagnia di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. A Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025 arriveranno tanti ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e non solo: ecco tutti i nomi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025 riaprono i salotti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Silvia Toffanin nel doppio appuntamento del weekend su Canale5, Mara Venier su Rai 1 e Fabio Fazio sul NOVE ospiteranno tanti personaggi noti dello spettacolo e non solo: ecco la lista di tutti gli ospiti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025

Nella puntata di sabato 25 gennaio, Silvia Toffanin accoglie, con la sua grinta e il suo spirito sempre positivo, la coreografa Carolyn Smith. Tra i personaggi che approderanno per la prima volta a “Verissimo”: l’attore Giacomo Giorgio, volto amatissimo di Mare Fuori e Maurizio Ferrini, celebre per l’interpretazione dell’irresistibile personaggio della Signora Coriandoli. Non mancheranno le forti emozioni con l’intervista a Jenny Guardiano, nota per la sua partecipazione a Temptation Island. Infine, in studio, l’attrice comica Fatima Trotta e la modella e conduttrice Paola Di Benedetto, che ha appena tagliato il traguardo dei suoi 30 anni.

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti di domenica 26 gennaio, la conduttrice si dedicherà alla leggenda del nuoto: Federica Pellegrini. Stefano Bettarini sarà protagonista di un toccante momento in cui ricorderà suo padre Mauro, recentemente scomparso all’età di 86 anni. Per la prima volta insieme in studio Asia Argento e Matilde Gioli, a breve nelle sale con il film Fatti Vedere. Inoltre, ci sarà la prima intervista televisiva, dopo la scelta a Uomini e Donne, della nuova coppia formata da Martina e Ciro. Inoltre, tra gli ospiti di questa puntata, due insegnanti storici del programma Amici che hanno lasciato il segno nel cuore del pubblico: Rossella Brescia e Kledi Kadiu. Infine, torna in studio l’ex pugile Daniele Scardina, accompagnato dalla mamma e dal fratello.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In del 26 gennaio

Domenica 26 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, andrà in onda la 20esima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato a Gianni Morandi. In studio anche Paola Minaccioni, che interverrà per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ’Elena, la matta’, con il quale è attualmente in tour nei teatri di tutta Italia. Pierpaolo Pretelli racconterà l’emozione di essere diventato papà del piccolo Kian, nato due settimane fa dalla compagna Giulia Salemi. La puntata si concluderà con Monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi, per parlare della prossima beatificazione di Carlo Acutis. Nel frattempo, Fanpage apprende in esclusiva che dalla prossima edizione, Venier potrebbe lasciare il timone del programma di Rai 1. Il suo sostituto potrebbe essere Alberto Matano.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio dalle 19.30 sul NOVE, domenica 26 gennaio, tornerà in onda con Che tempo che fa e avrà in studio, alla vigilia del Giorno della Memoria, la Senatrice a vita Liliana Segre e la scrittrice e poetessa Edith Bruck. Ospite anche Claudio Baglioni, impegnato con PIANO DI VOLO SOLOtris, l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani.