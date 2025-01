video suggerito

Domenica In, per il dopo Mara Venier spunta il nome di Alberto Matano: “Ecco il piano dell’Ad Rossi” La Rai si starebbe muovendo in anticipo sull’ipotesi che Mara Venier possa davvero lasciare la conduzione di Domenica In a fine stagione. Fanpage apprende che Alberto Matano sarebbe il candidato numero uno alla successione, secondo i piani dell’ad Giampaolo Rossi. Un cambio plausibile, visto il legame tra Matano e Venier, che darebbe il via a un effetto a catena di importanti rivoluzioni nel palinsesto di Rai1. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa volta Mara Venier sembra fare sul serio. Dopo aver ripetuto a più riprese negli ultimi anni che sarebbe stata la sua ultima Domenica In, per poi rimanere puntualmente al timone del programma, il suo corso glorioso alla guida del programma potrebbe chiudersi davvero a giugno 2025. Lei lo ha ribadito anche quest'anno e, dovesse essere così, toccherà fare i conti con una questione spinosissima, quella della successione.

Mara Venier lascerà Domenica In dopo 15 edizioni?

Il tema è ancora un tabù, ma ai piani alti della Rai, naturalmente, se ne sta già parlando. Mara Venier ha riportato il contenitore domenicale di Rai1 ad un ruolo di centralità nel panorama televisivo dopo il suo ritorno nel 2018, è una figura quasi imprescindibile per il programma, tanto che la Rai stessa, da anni, fa di tutto per rinviare il momento di un addio che sarebbe fisiologico dopo ben 15 edizioni di Domenica In.

Alberto Matano candidato alla conduzione di Domenica In

Chi sostituirà Mara Venier a Domenica In? È questa, quindi, la domanda. E una risposta potrebbe essere molto vicina a lei. Stando a quanto apprende Fanpage.it, il progetto del neo amministratore delegato Giampaolo Rossi prevederebbe l‘arrivo di Alberto Matano alla conduzione. Una successione che sarebbe dolce, vista l'intesa tra Venier e Matano e, soprattutto, la familiarità tra il pubblico e l'ex mezzobusto del Tg1, conduttore de La Vita in Diretta da diverse stagioni e presenza fissa a Ballando con le Stelle da anni.

Giampaolo Rossi, Amministratore delegato Rai

Nuova conduzione anche a La Vita in Diretta?

L'impegno possibile di Matano a Domenica In, verosimilmente, non sarebbe compatibile con La Vita in Diretta, ma da quello che apprendiamo la dirigenza Rai starebbe lavorando anche a questo, con l'ipotesi di un cambio di conduzione del contenitore pomeridiano di Rai1, stabilmente leader di ascolti nella sua fascia. Un effetto a catena nel complesso mosaico di Rai1 che potrebbe portare a un'ulteriore svolta clamorosa riguardante un altro volto di punta della prima rete, a quanto pare destinato a cambiare fascia proprio per sostituire Alberto Matano a La Vita in Diretta. Ma questa è un'altra storia.