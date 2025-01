video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 18 e domenica 19 gennaio in tv Torna il weekend in compagnia di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. A Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025 arriveranno tanti ospiti del mondo dello spettacolo e non solo: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025 riaprono i salotti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Silvia Toffanin nel doppio appuntamento del weekend su Canale5, Mara Venier su Rai 1 e Fabio Fazio sul NOVE ospiteranno tanti personaggi noti dello spettacolo e non solo: ecco la lista di tutti gli ospiti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025

Nel primo appuntamento del weekend di Verissimo in programma per sabato 18 gennaio dalle 16.30 su Canale5, Silvia Toffanin avrà in studio Memo Remigi che si renderà protagonista di un'intensa intervista. In studio arriverà anche Malena, oggi Filomena Mastromarino, che ha deciso di abbandonare il porno. A Verissimo arriverà anche Francesco Paolantoni, poi Giordana Angi, la coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga con la loro piccola Camilla. Silvia Toffanin intervisterà poi Jessica Morlacchi, ormai ex concorrente del Grande Fratello.

Domenica 19 gennaio alle ore 16.00, Silvia Toffanin tornerà con una nuova puntata di Verissimo durante la quale intervisterà la sua amica e collega Ilary Blasi, poi Paolo Bonolis, pronto a tornare in tv con Avanti un altro!, Cristèl, Romina e Jasmine Carrisi, le figlie di Al Bano. Poi ancora saranno in studio Iva Zanicchi, Ermal Meta e Luca Tommassini.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In del 19 gennaio

Mara Venier torna domenica 19 gennaio 2025 in onda su Rai 1 dalle 14 con il suo varietà, Domenica In. Gli ospiti della puntata non sono ancora stati annunciati. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio dalle 19.30 sul NOVE, domenica 19 gennaio, tornerà in onda con Che tempo che fa e avrà in studio Cecilia Sala, la giornalista 29enne liberata dopo 20 giorni di reclusione in carcere in Iran. Nella stessa puntata sarà ospite anche Max Pezzali e Papa Francesco.