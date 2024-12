video suggerito

Chi è Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran che con il suo podcast racconta storie dal mondo Chi è Cecilia Sala, la giornalista romana di 29 anni arrestata a Teheran, in Iran e al momento detenuta nel carcere di Evin: dai primi passi in tv ad una delle firme più note del giornalismo di esteri grazie al suo podcast "Stories".

A cura di Ida Artiaco

Romana, 29 anni, Cecilia Sala è una giornalista italiana che si trova al momento nel carcere di Evin, a Teheran, in Iran. La reporter è stata arrestata lo scorso 19 dicembre ma la notizia è stata diffusa solo dopo Natale perché sono in corso da giorni trattative tra il governo italiano e quello iraniano per il rilascio della giovane e i negoziatori avevano chiesto il massimo riserbo per non comprometterle.

Il governo locale non ha ancora reso noto le accuse a suo carico. Di certo, Sala si trovava in Iran dove aveva raccolto informazioni per il suo podcast "Stories" di Chora Media, che quasi quotidianamente racconta una storia dal mondo. Proprio qualche giorno prima dell'arresto, il 16 dicembre, Sala aveva pubblicato un podcast dal titolo "Una conversazione sul patriarcato a Teheran", in cui racconta della sua conversazione con una 21enne iraniana, Diba, e della nuova legge sull'hijab.

Chi è Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran

Ma chi è Cecilia Sala? Nonostante la giovane età (è nata nel 1995), è già una delle penne più importanti del giornalismo italiano. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dell'informazione come collaboratrice di testate come Vice Italia, nel 2016 approda nella redazione di Servizio Pubblico di Michele Santoro su La7, dove diventa giornalista professionista. Nel frattempo, dal 2014 al 2018, frequenta l'università Bocconi a Milano, interrompendo poi gli studi pochi mesi prima di conseguire la laurea proprio per dedicarsi alla passione del giornalismo.

La carriera di Cecilia Sala e il Podcast "Stories"

Negli anni successivi segue sul campo la crisi in Venezuela, le proteste in Cile, la caduta di Kabul nelle mani dei talebani e la guerra in Ucraina come freelance. Dal 2019 collabora sempre come giornalista freelance con Il Foglio e dal 2022 inizia a lavorare come conduttrice e autrice ad un podcast quotidiano, "Stories", prodotto da Chora Media, dove parla, per l'appunto di esteri attraverso il racconto di una storia dal mondo. Ha scritto anche libri, come "Polvere. Il caso Marta Russo", edito da Mondadori, pubblicato il 25 maggio 2021. Sempre per Mondadori ha pubblicato nel 2023 "L'incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan".