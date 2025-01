video suggerito

Cecilia Sala liberata, la giornalista sta tornando in Italia dall'Iran: partito l'aereo da Teheran È stata liberata Cecilia Sala, la giornalista romana di 29 anni detenuta dal 19 dicembre scorso nel carcere di Evin a Teheran, in Iran. L'annuncio di Palazzo Chigi: "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha informato personalmente i genitori". Arriverà alle 15:30 all'aeroporto di Roma Ciampino.

A cura di Ida Artiaco

È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l'aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala, detenuta in regime di isolamento in Iran dal 19 dicembre. È quanto ha comunicato Palazzo Chigi in una nota. "Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi. Il Presidente ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa", si legge nel comunicato.

A confermare la notizia è stato anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che su X, già Twitter, ha scritto: "Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia sta tornando a casa!". È previsto che Sala atterrerà all'aeroporto di Roma Ciampino oggi intorno alle 15:30. Ad accoglierla ci sarà Giorgia Meloni. Stando ad alcune indiscrezioni, il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli, è andato personalmente a Teheran per prendere la 29enne.

"Sono orgoglioso di lei", ha detto all'ANSA Renato Sala, il papà di Cecilia, subito dopo aver appreso la notizia della liberazione. "Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale. Se mi sente la voce rotta, non vedevo l'orizzonte. È stato un lavoro di coordinamento straordinario. Confidavo nella forza di Cecilia", aggiungendo che "fortunatamente io e Antonio Tajani abbiamo abitato per dodici anni a due passi l'uno dall'altro e c'è stata una frequentazione trasformata in un'amicizia. Il conforto di un'informazione, pur tutelata ma diretta e immediata indubbiamente ha aiutato molto".

"Cecilia è libera, un gran lavoro italiano. Grazie a tutti", ha scritto in una storia su Instagram il compagno di Sala, Daniele Raineri, giornalista de Il Post, pubblicando anche un video del gol di Fabio Grosso ai Mondiali 2006.

La reporter era stata arrestata lo scorso 19 dicembre in Iran, per "violazione delle leggi della Repubblica islamica". Sala si trovava in Iran da alcuni giorni con un regolare visto giornalistico, stava realizzando dei servizi per il suo podcast "Stories", prodotto da Chora Media.

Era stata sin da subito posta in isolamento totale. Come la stessa 29enne aveva raccontato in una telefonata i genitori e al compagno, il collega Daniele Raineri, dormiva per terra, le avevano tolto gli occhiali da vista e non ha mai ricevuto un pacco con i beni di prima necessità inviatole dall'ambasciata.

Nei giorni scorsi la premier Giorgia Meloni, dopo un vertice a Palazzo Chigi, era anche volata a Mar-a-Lago, in Florida, per un incontro privato con il presidente eletto degli USA, Donald Trump, con i quale aveva affrontato anche il tema della liberazione della giornalista italiana.