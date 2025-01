video suggerito

"Dormo per terra, mi hanno tolto gli occhiali": la telefonata di Cecilia Sala dal carcere in Iran ai genitori Il racconto della detenzione nel carcere di Evin, a Teheran, di Cecilia Sala in una telefonata ai genitori e al compagno nel giorno di Capodanno: "Dormo per terra, mangio solo datteri. MI hanno tolto anche gli occhiali. Fate presto".

A cura di Ida Artiaco

"Dormo per terra, mi hanno tolto anche gli occhiali". È quanto ha raccontato Cecilia Sala, la giornalista italiana di 29 anni detenuta dal 19 dicembre scorso nella prigione di Evin, a Teheran, in Iran, ufficialmente per aver "violato le leggi della Repubblica Islamica" in vigore nel Paese. Lo ha fatto telefonando ai genitori e al compagno, il collega del Post, Daniele Raineri, nel giorno di Capodanno, come riporta Il Corriere della Sera. Nei pochi di minuti di conversazione, Sala ha chiesto ancora una volta di "fare presto" per trovare una soluzione che le permetta di essere rimessa in libertà e di tornare in Italia.

I familiari sono rimasti quanto mai scossi dopo averla sentita: dal tono e dai contenuti della chiamata hanno capito che la giovane è "molto provata" dalla detenzione, scrivono Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini su Repubblica. Le viene dato da mangiare – "molti datteri", ha detto – da alcune guardie da una fessura della porta, ma nient’altro, se non un elastico per capelli. Non le è stata data neanche una mascherina per proteggersi dalla luce al neon accesa 24 ore su 24. Nessuna notizia neanche di un pacco inviato per lei dall’ambasciata con alcuni dolci, libri e beni di prima necessità.

Sala si trova in isolamento completo da 14 giorni, non vede nessuno dallo scorso 27 dicembre quando le ha fatto visita l’ambasciatrice Paola Amedei per soli 30 minuti. A lei, dunque, è riservato lo stesso trattamento delle prigioniere politiche. Intanto, continua il pressing delle istituzioni italiane per la liberazione della giornalista.

Dopo le parole riservate a lei da parte del presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno, ieri l’Italia ha chiesto di nuovo al governo dell’Iran "garanzie totali sulle condizioni di detenzione di Cecilia Sala" e il rilascio immediato. Nel messaggio si chiede anche la possibilità di inviare generi di conforto e la garanzia che siano consegnati davvero alla prigioniera italiana. Come aveva spiegato nei giorni scorsi Riccardo Noury di Amnesty Italia a Fanpage.it "il caso Sala è l'ennesimo esempio di questa politica, che arresta prigionieri che sono considerati delle pedine di scambio. In questo senso si può definire rapimento quello che è successo a Cecilia. Ci sono state storie che sono andate avanti anche sei o sette anni o che si sono risolte in pochi mesi". In questo caso, lo scambio sarebbe con Mohammad Abedini-Najafabad — l’ingegnere iraniano esperto di droni e detenuto in Italia dal 16 dicembre per conto degli Stati Uniti.