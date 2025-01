Abedini è libero e ha lasciato il carcere di Opera, il legale: “Felicemente sorpresi”

video suggerito

Mohammad Abedini, ingegnere iraniano detenuto nel carcere di Opera a Milano su richiesta degli Stati Uniti, è un uomo libero: è stato rilasciato dalla quinta Corte d’Appello di Milano che, in esecuzione di un recente provvedimento del Ministero della Giustizia, ha revocato la custodia cautelare di Abedini. Il 38enne, coinvolto nell'intrigo internazionale che ha riguardato la giornalista italiana Cecilia Sala detenuta nel carcere iraniano di Evin, tornerà così in patria nelle prossime ore.

Il ministro della Giustizia italiano Carlo Nordio aveva infatti chiesto alla Corte d’Appello di Milano di revocare l’arresto dell’imprenditore e "uomo dei droni" Mohammed Abedini, fermato a metà dicembre all'aeroporto di Malpensa e incarcerato con le accuse di aver esportato componenti elettronici dall'America all’Iran, violando le sanzioni e le leggi sulle esportazioni e rifornendo un’organizzazione terroristica.

"La decisone presa dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio ci ha felicemente sorpresi", ha fatto sapere intanto Alfredo De Francesco, legale che ha assistito Abedini in Italia. "Da giurista e da avvocato, sono molto contento delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta di revoca delle custodia cautelare, poiché si sposa con quanto sostenuto sin dall’inizio in merito all’assenza dei presupposti per l’estradizione ma soprattutto per l’attenzione data al valore fondamentale della libertà personale alla luce dei principi costituzionali. Ora il mio cliente è persona libera, e potrà riprendere a sorridere e sperare. Mi ha sempre ripetuto che lui credeva e aveva fiducia nella giustizia. Oggi questa sua fiducia, questa nostra fiducia ha trovato un riscontro effettivo".