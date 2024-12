Cecilia Sala, Gaza, femminicidi, Giulia Cecchettin e clima: il discorso di fine anno del Presidente Mattarella Nel consueto messaggio di fine anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto gli auguri agli italiani per il 2025, invocando la pace e ha ricordato le vittime di Gaza. Il Capo dello Stato ha anche espresso vicinanza a Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato il suo discorso di fine anno, trasmesso a reti unificate in tv, alle 20:30, per chiudere il 2024 con gli auguri ai cittadini italiani per il 2025. Si tratta del suo decimo discorso pronunciato per Capodanno. "Stiamo vivendo ore di attesa per un tempo nuovo che viene, e che speriamo migliore", ha esordito.

Sono "ore in cui cerchiamo la serenità rinsaldando i nostri rapporti. Nelle nostre comunità, nelle famiglie, nelle amicizie. Facciamo i nostri auguri e ne riceviamo. Non è soltanto un rito, è la dimostrazione della nostra natura più autentica, quella che ci chiama alla relazione con gli altri. Lo facciamo, dobbiamo farlo tanto più in quanto viviamo momenti difficili".

Il tradizionale intervento del presidente della Repubblica è stato trasmesso dai canali social del Quirinale: tra gli argomenti toccati la necessità di porre fine ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, il contrasto alla violenza e il richiamo alla libertà. "La pace – ha detto – che la nostra Costituzione indica come obiettivo irrinunziabile, che l'Italia ha sempre perseguito, anche con l'importante momento quest'anno della presidenza del G7. La pace di cui l'Unione Europea è storica espressione".

"Siamo chiamati a consolidare e sviluppare le ragioni poste dalla Costituzione alla base della comunità nazionale. È un'impresa che si trasmette da una generazione all'altra. Perché la speranza non può tradursi soltanto in attesa inoperosa. La speranza siamo noi. Il nostro impegno. La nostra libertà. Le nostre scelte". Con queste parole il Presidente della Repubblica ha esortato gli italiani a darsi da fare in prima persona in un momento storico che ci vede sottoposti "a una allarmante forza centrifuga capace di dividere, di allontanare, di radicalizzare le contrapposizioni".

"Ho fatto riferimento ad alcuni esempi di persone che hanno scelto di operare per il bene comune perché è proprio questa trama di sentimenti, di valori, di tensione ideale quel che tiene assieme le nostre comunità e traduce in realtà quella speranza collettiva che insieme vogliamo costruire. È questa medesima trama che ci consentirà di evitare quelle divaricazioni che lacerano le nostre società producendo un deserto di relazioni, un mondo abitato da tante solitudini. Siamo tutti chiamati ad agire, rifuggendo da egoismo, rassegnazione o indifferenza".

Un passaggio è stato dedicato anche alle tante persone che rinunciano a curarsi per via delle lunghe liste d'attesa, e alle difficoltà dei giovani nel trovare un'occupazione. "Tra Nord e Sud c'è una disuguale disponibilità di servizi. Continua il pericolo dell'abbandono delle aree interne e montane. Colmare queste distanze. Assicurare una effettiva pienezza di diritti è il nostro compito", ha detto ancora il Capo dello Stati, sottolineando anche l'importanza di una stampa libera da condizionamenti, in difesa della democrazia.

Nel discorso di fine anno, registrato al Quirinale, è entrata anche la questione della detenzione della giornalista Cecilia Sala in Iran, arrestata lo scorso 19 dicembre, che si trova attualmente in isolamento in una cella a Evin. Per la prima volta il Capo dello Stato è intervenuto pubblicamente sulla vicenda, senza però entrare nel dettaglio della delicata trattativa che sta conducendo il governo italiani.

"Interpreto, in queste ore, l'angoscia di tutti per la detenzione di Cecilia Sala. Le siamo vicini in attesa di rivederla al più presto in Italia. Quanto avviene segnala il valore della libera informazione, tanti giornalisti rischiano la vita per documentare ciò che avviene", ha detto Mattarella, lanciando un appello per la liberazione della giornalista.

Il Capo dello Stato ha ricordato anche che per l'Enciclopedia Treccani, “Rispetto” è la parola dell'anno 2024. E ha acceso un faro sulla questione del sovraffollamento delle carceri e sull'alto numero di suicidi, che nel 2024 è stato da record.

Nel messaggio il Presidente della Repubblica si è concentrato anche sul cambiamento climatico: "Il mutamento del clima incide decisamente anche sugli eventi meteo che subiamo in Italia: ne abbiamo ripetute testimonianze. Le alluvioni non possono più essere considerate fatti straordinari. Sono frequenti e vanno quindi prevenute con lungimiranza, rimuovendo le condizioni che provocano sciagure", ha detto rivolgendosi agli italiani.

Mattarella non ha dimenticato il problema dei femminicidi, citando anche Giulia Cecchettin: "Ho incontrato valori e comportamenti positivi e incoraggianti nel volto, nei gesti, nelle testimonianze di tanti nostri concittadini. Si trovano nel rumore delle ragazze e dei ragazzi che non intendono tacere di fronte allo scandalo dei femminicidi".

"Siamo stati drammaticamente coinvolti nell'orrore per l'inaccettabile sorte di Giulia Cecchettin e, come lei, di tante altre donne uccise dalla barbarie di uomini che non rispettano la libertà e la dignità femminile e, in realtà, non rispettano neppure sé stessi. Non vogliamo più dover parlare delle donne come vittime. Vogliamo e dobbiamo parlare della loro energia, del loro lavoro, del loro essere protagoniste".

Tra i casi di cronaca ricordati, l'incidente sul lavoro a Calenzano, che ha causato cinque vittime. Mattarella ha inoltre citato il caso di Sammy Basso, deceduto quest'anno, le cui parole "insegnano a vivere una vita piena, oltre ogni difficoltà". Il presidente della Repubblica ha infine ricordato "l'entusiasmo" degli allievi della Marina militare sulla nave Trieste e "l'orgoglio" degli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi.