Fabio Fazio annuncia Papa Francesco a Che Tempo Che Fa: "Sua Santità sarà ospite domenica" Papa Francesco sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica sera 19 gennaio a Che Tempo che fa. Sarà la terza volta che il conduttore intervisterà Sua Santità.

Papa Francesco sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica sera 19 gennaio a Che Tempo che fa. Sarà la terza volta che il conduttore intervisterà Sua Santità. L'annuncio su X: "Sua Santità Papa Francesco domenica a Che Tempo Che Fa". Il pontefice parteciperà al programma nonostante l'incidente che gli ha provocato una forte contusione all'avambraccio destro.

Tutte le volte che il Papa è stato ospite da Fabio Fazio

Nella scorsa edizione, la presenza del pontefice sul Nove, il 14 gennaio, regalò alla rete del gruppo Warner Bros. Discovery il suo record assoluto d'ascolti: 3 milioni di telespettatori pari al 14.2% di share – e picchi del 16.4% e di 3,4 milioni. La prima intervista da Fabio Fazio risale invece al 6 febbraio 2022, quando Fabio Fazio andava in onda su Rai3: 6,7 milioni di telespettatori pari al 25.41% share, con un picco di 8,7 milioni e del 32.3%. È molto probabile che anche questa volta i dati di ascolto saranno molto alti.

La caduta e la ferita al braccio, ma Papa Francesco sarà comunque ospite

Papa Francesco è caduto nella mattina di giovedì riportando una contusione all'avambraccio destro. La sala stampa della Santa Sede ha rassicurato sullo stato di salute del Pontefice, confermando che non ci sono fratture, ma il braccio è stato immobilizzato per precauzione. Questo incidente è il secondo per Bergoglio in poco più di un mese, dopo un episodio a dicembre che gli aveva causato un livido sul volto. Nonostante l'incidente, Papa Francesco proseguirà con tutte le sue attività, tra queste anche la partecipazione domenica da Fabio Fazio per Che Tempo Che Fa, come annunciato proprio dal conduttore su X. Nell'anno del Giubileo, Papa Francesco continua l'impegno per il messaggio di pace, speranza e riconciliazione, lodando la corsa al bene nei confronti del prossimo.