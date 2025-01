Papa Francesco invita i fedeli a seguire Che tempo che fa: i ringraziamenti del programma di Fabio Fazio

video suggerito

Gaia Martino

Papa Francesco nell'Angelus di oggi, domenica 26 gennaio 2025, ha invitato i fedeli a seguire Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda stasera, dalle 19.30 sul NOVE. Non era mai capitato prima d'ora che il Santo Padre desse appuntamento a una trasmissione televisiva, sottolinea il blog di Davide Maggio. Lo ha fatto in occasione dell'ospitata di Edith Bruck, poetessa ungherese testimone della Shoah. Con un post sui social, il programma di Fazio ha ringraziato il Papa per le parole pronunciate in Piazza del Popolo.

Le parole di Papa Francesco durante l'Angelus

Papa Francesco, durante l'Angelus di questa mattina, ha invitato i fedeli a seguire Che tempo che fa, in programma stasera dalle 19.30 sul NOVE. Insieme all'appello a combattere ogni forma di antisemitismo alla vigilia dell'80esimo anniversario dalla liberazione di Auscwitz, il Santo Padre ha dichiarato: "Domani ricorre la Giornata di commemorazione in memoria delle vittime dell'olocausto, 80 anni dalla liberazione dal campo di concentramento. L'orrore dello sterminio di milioni di persone ebree avvenuto in quegli anni non può essere dimenticato o negato. Ricordo la brava poetessa ungherese, Edith Bruck, che abita a Roma. Lei ha sofferto tutto quello. Potete ascoltarla oggi nel programma Che tempo che fa, è una brava donna".

I ringraziamenti di Fabio Fazio prima di Che tempo che fa

A corredo del video di Papa Francesco che cita l'appuntamento di stasera di Che tempo che fa, il profilo social del programma ha ringraziato il Santo Padre per le parole a lui dedicate: "Ringraziamo Papa Francesco per le parole pronunciate durante L’Angelus di oggi" ha scritto nel post su Instagram. Tra gli ospiti della serata ci sarà appunto Edith Bruck, scrittrice e poetessa ungherese testimone della Shoah, poi Liliana Segre, Claudio Baglioni, Giulio Napolitano, Francesco Piccolo, Antonio Scurati,Coez, Roberto Burioni, Massimo Giannini, Ivana Spagna, Dino Abbrescia, Alba Parietti,Gianluca Torre, Giucas Casella.