Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 11 e domenica 12 gennaio in tv Gli ospiti di Verissimo e Domenica In di sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025: tutti i personaggi noti dello spettacolo che Silvia Toffanin e Mara Venier accoglieranno in studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 tornano gli appuntamenti con Verissimo e Domenica In. Su Canale5 e Rai 1 nel weekend Silvia Toffanin e Mara Venier accoglieranno nel loro salotto tanti ospiti: nel doppio appuntamento di Verissimo ci saranno anche Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli, due dei protagonisti dell'ultima edizione di Ballando con le stelle. Che tempo che fa, invece, è ancora in pausa per le festività natalizie: domenica sera, quindi, sul NOVE non andrà in onda il programma di Fabio Fazio.

Gli ospiti di Verissimo sabato 11 e domenica 12 gennaio

Sabato 11 e domenica 12 gennaio torna Verissimo dopo la sosta per le festività natalizie. Nel primo appuntamento del weekend del 2025, dalle 16.30 su Canale5, Silvia Toffanin accoglierà in studio Anna Galiena, poi Nicoletta Manni, étoile del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e il cantante Mal. Infine, a Verissimo si racconterà per la prima volta Max Laudadio, storico inviato di Striscia la Notizia.

Domenica 12 gennaio, dalle 16 su Canale5, Silvia Toffanin intervisterà Guillermo Mariotto, ospite a Verissimo per la prima volta. Poi ancora Sonia Bruganelli, Naike Rivelli, Ivana Spagna ed Eleonora Giorgi. Infine, il racconto di Stephano e Matteo, la coppia vittima di un'aggressione omofoba avvenuta la notte di Capodanno a Roma.

Gli ospiti di Domenica In del 12 gennaio 2025

Domenica In torna in onda con il tradizionale appuntamento delle 14 su Rai 1 domenica 12 gennaio 2025. Gli ospiti che Mara Venier, la padrona di casa, accoglierà in studio non sono ancora stati annunciati. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Che tempo che fa ancora in pausa: quando torna in onda

Che tempo che fa è ancora in pausa per le festività natalizie. Il programma di Fabio Fazio dovrebbe tornare in onda regolarmente, dalle 19.30 sul NOVE, da domenica 19 gennaio 2025.