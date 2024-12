video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 21 e domenica 22 dicembre in tv Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa tornano in onda sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024 con nuove e inedite interviste. Su Canale5, Rai 1 e il NOVE arriveranno ospiti italiani e internazionali: ecco tutti i nomi del weekend. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ritorna il weekend in compagnia dei programmi televisivi Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024 Silvia Toffanin su Canale5, Mara Venier su Rai 1 e Fabio Fazio sul NOVE avranno in studio tanti ospiti, italiani e internazionali. Per Verissimo e Che tempo che fa si tratta dell'ultima puntata del 2024: in occasione di Natale e Capodanno, sabato 28, domenica 29 dicembre e sabato 4 e domenica 5 gennaio, il talk della Toffanin andrà in onda con lo speciale "Le storie".

Gli ospiti di Verissimo sabato 21 e domenica 22 dicembre

Nella prima puntata del weekend di Verissimo, sabato 21 dicembre dalle 16.30 su Canale5, Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta John McCook, l’attore statunitense che interpreta, dalla prima stagione, il personaggio di Eric Forrester nella soap Beautiful. In studio arriverà anche Paola Iezzi del duo Paola & Chiara. La conduttrice del talk intervisterà anche l'ex calciatore della Juventus Michele Padovano, poi Serena de Ferrari e per un intenso racconto di vita Thais Wiggers. Orietta Berti, poi, intonerà per il pubblico un brano natalizio.

Domenica, dalle ore 16, A Verissimo arriveranno Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo. Saranno protagonisti della puntata anche: Gerry Scotti, Eleonora Giorgi, Lorella Cuccarini, la ballerina e coreografa Elena D’Amario e Arianna David. Infine, tornerà in studio l’ex pugile Daniele Scardina accompagnato dalla sua mamma.

Per il periodo natalizio, sabato 28, domenica 29 dicembre e sabato 4 e domenica 5 gennaio il talk show di Canale 5 sarà in onda con Verissimo – Le storie nel quale saranno mostrate le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Gli ospiti di Domenica In del 22 dicembre

Gli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In, in programma per domenica 22 dicembre dalle 14 su Rai 1, non sono ancora stati annunciati. IN AGGIORNAMENTO

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio torna domenica 22 dicembre, dalle 19.30 sul NOVE, con una nuova puntata di Che tempo che fa. Il conduttore intervisterà due ospiti internazionali: stando agli annunci social, in studio ci saranno Richard Gere, poi Michael Bublé.