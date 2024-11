Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre in tv

video suggerito

Torna il weekend in compagnia di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. A Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre arriveranno tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica italiana: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024 tornano in tv i programmi di intrattenimento di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai 1 e Che Tempo Che Fa sul NOVE regaleranno al pubblico interviste esclusive a icone del mondo dello spettacolo e della musica italiana. Ecco tutti i protagonisti del weekend.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, su Canale 5, torna su Canale 5 con due nuovi appuntamenti Verissimo. Silvia Toffanin nella prima puntata del weekend, dalle 16.30 su Canale 5. intervisterà due icone di Beautiful, Katherine Kelly Lang, Brooke nella soap, e Clayton Norcross, che ha interpretato per molti anni il personaggio di Thorne. In studio arriverà anche la ballerina e coreografa Maura Paparo, diventata popolare grazie ad Amici. In programma il ritratto di famiglia per Aldo Montano, che parteciperà al programma con la moglie Olga e i due figli. Poi ancora l'amicizia tra Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet e il rapporto d’amore, che dura da dieci anni, tra Pago e Serena Enardu. Infine, sarà ospite del talk l’attrice Feyza Sevil Güngör, tra i protagonisti della nuova serie turca Tradimento, in onda da domenica, in prima serata, su Canale 5.

Domenica 1 dicembre, dalle ore 16.00, Silvia Toffanin intervisterà Laura Pausini. Saranno ospiti della puntata anche Alena Seredova, Rosita Celentano e le amiche Melissa Satta e Juliana Moreira. Infine, sarà in studio l’ex pugile Daniele Scardina accompagnato dal fratello Giovanni, per parlare della sua lunga e difficile riabilitazione a due anni dall’emorragia cerebrale che lo ha colpito.

Gli ospiti di Domenica In del 1 dicembre

Domenica 1 dicembre 2024 torna su Rai 1, dalle ore 14, il varietà Domenica In. Gli ospiti che Mara Venier avrà in studio non sono ancora stati annunciati.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio torna in tv domenica 1 dicembre con un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, in programma dalle 19.30 sul NOVE. In studio il conduttore accoglierà Jovanotti per la prima intervista dopo l'incidente a Santo Domingo. Nella stessa puntata ci sarà, tra gli ospiti, anche Gerry Scotti, celebre conduttore Mediaset che sarà intervistato per la prima volta sul canale NOVE.