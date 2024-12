video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 14 e domenica 15 dicembre in tv Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 14 e domenica 15 dicembre: chi ospiteranno in studio Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Tutti i nomi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024 tornano in tv Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio nei loro salotti di Canale5, Rai 1 e il NOVE avranno in studio tanti ospiti. Da volti celebri della televisione italiana a celebri cantanti e ospiti di fama internazionale: tutti i nomi.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 14 e domenica 15 dicembre

Sabato 14 e domenica 15 dicembre torna in tv Silvia Toffanin con il suo Verissimo. Nel primo appuntamento del weekend, dalle 16.30 su Canale5, avrà tra gli ospiti Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, in coppia per il 31esimo anno alla conduzione di Striscia La Notizia. Per la prima volta Justine Mattera sarà in studio con sua sorella Jessica. Poi Silvia Toffanin intervisterà Alberto Urso, e ancora Alessandra Martines e l'ex tronista Teresa Langella che sarà accompagnata in studio dal papà Alessandro. Sabato 14 dicembre sarà ospite di Verissimo anche Camilla Mancini, figlia dell'allenatore Roberto, per parlare del suo romanzo.

Domenica 15 dicembre, dalle ore 16.00 su Canale5, Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta in studio Fiorella Mannoia. Poi ancora intervisterà Romina Power e Kabir Bedi, cari amici che recentemente hanno viaggiato in India. Poi ancora Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, uccisa a 15 anni da un suo amico. Dalla fucina di talenti di Amici, saranno in studio due coppie unite nella danza e nella vita: Giulia Pauselli con Marcello Sacchetta e Veronica Peparini con Andreas Müller. Infine, Silvia Toffanin intervisterà Paola Caruso.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Gli ospiti di Domenica In di domenica 15 dicembre 2024 non sono ancora stati annunciati. Mara Venier, come da tradizione, avrà in studio tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo e del cinema. (IN AGGIORNAMENTO)

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio torna in tv domenica 15 dicembre, dalle 19.30 sul NOVE, con un nuovo appuntamento con Che tempo che fa. Stando alle anticipazioni diffuse sui profili social del programma, Angela Merkel sarà uno degli ospiti della puntata. Tra i protagonisti della serata anche Mahmood e Gianni Morandi. (IN AGGIORNAMENTO)