Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 23 e domenica 24 novembre in tv

Con il weekend riaprono i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Sabato 23 e domenica 24 novembre Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai 1 e Che tempo che fa sul NOVE regaleranno intrattenimento ai telespettatori con numerosi ospiti e le loro interviste. Ecco la lista completa di tutti i protagonisti del weekend.

Gli ospiti di Verissimo sabato 23 e domenica 24 novembre

Sabato 23 e domenica 24 novembre, su Canale 5, torna l'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Nella prima puntata del weekend, dalle 16.30 su Canale5, lo studio accoglierà per la prima volta Kimberlin Brown, l’attrice che da oltre trent’anni interpreta il ruolo di Sheila, personaggio della soap Beautiful. Verissimo ospiterà anche Fiordaliso e Carmen Russo, poi Angela Melillo con sua figlia Mia, e ancora Francesco Cicchella.

Nella puntata di domenica, dalle ore 16.00, Silvia Toffanin accoglierà in studio Chiara Balestrieri con sua mamma Roberta, poi ancora Lina Tombolato e Sara Doris per ricordare Ennio Doris, Eleonora Giorgi con il figlio Andrea, Cristiano Malgioglio ed Enzo Paolo Turchi. Infine a Verissimo gli attori Marco D’Amore e Maria Esposito, in uscita al cinema con il film Criature.

Gli ospiti di Domenica In del 24 novembre

Domenica 24 novembre 2024, dalle 14 su Rai 1, torna Mara Venier con il suo talk show che intrattiene i telespettatori con musica, giochi e interviste esclusive. Gli ospiti della puntata non sono ancora stati annunciati.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio torna domenica 24 novembre in tv con il suo programma, Che tempo che fa, dalle 19.30 sul NOVE. Il profilo social della trasmissione ha lanciato alcune anticipazioni riguardo gli ospiti in studio. I protagonisti della serata saranno Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico, Elodie e Whoopi Goldberg.