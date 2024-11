Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 16 e domenica 17 novembre in tv

video suggerito

Gaia Martino

Riparte il weekend e riaprono i salotti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa. Sabato 16 e domenica 17 novembre su Canale 5, Rai 1 e il NOVE, Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno in studio tantissimi ospiti: ecco tutti i nomi dei protagonisti del weekend.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Sabato 16 e domenica 17 novembre torna con un nuovo appuntamento Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin, nella prima puntata di sabato, dalle 16.30 su Canale5, vedrà in studio Sophie Kinsella, autrice di best seller venduti in tutto il mondo, che nel suo ultimo romanzo Cosa si prova parla della sua battaglia contro il cancro. Ospiti della puntata anche Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeUp, poi Eleonora Cecere, Rozsa, moglie di Rocco Siffredi, e Dalila Di Lazzaro con il compagno Manuel. Matilde Brandi racconterà, inoltre, gli ultimi risvolti sulla sua storia d'amore.

Nella puntata di domenica, dalle 16 su Canale5, ci sarà ospite in studio Chiara Balistreri, la ragazza vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato che ha denunciato via social la sua paura di diventare l’ennesimo caso di femminicidio. In studio arriveranno anche Salvatore Esposito, il cantautore Sal Da Vinci con il figlio Francesco, poi Anna Pettinelli, Iva Zanicchi e la ballerina Francesca Tocca.

Gli ospiti di Domenica In del 17 novembre

Domenica In torna domenica 17 novembre, dalle 14 su Rai 1. Mara Venier, stando alle anticipazioni fornite da TvBlog, avrà in studio Antonello Venditti. Ospiti della stessa puntata, si legge, anche Riccardo Scamarcio e Achille Lauro.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Domenica 17 novembre, dalle 19.30 sul NOVE, torna anche l'appuntamento con Che tempo che fa. Fabio Fazio, stando alle anticipazioni fornite dal profilo social del programma, avrà in studio Pierfrancesco Favino e Gabriele Salvatores. Ospite della puntata anche Andrea Bocelli e Lucia Annibali.