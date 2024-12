video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 7 e domenica 8 dicembre in tv Torna il weekend in compagnia di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. A Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024 arriveranno tanti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica: ecco tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Nel weekend riaprono i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024, a Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa sono in programma tante interviste a ospiti esclusivi, italiani e stranieri. Ecco la lista completa di tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 7 e domenica 8 dicembre

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, su Canale 5, torna Verissimo. Nel primo appuntamento del weekend, dalle 16.30 su Canale5, Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta James Franco, attualmente al cinema con il film Hey Joe, ambientato nei Quartieri Spagnoli di Napoli e diretto da Claudio Giovannesi. Poi Rettore, Christian De Sica e Lillo, nelle sale a Natale con Cortina Express, e Giulia Salemi, in attesa del suo primo figlio con Pierpaolo Pretelli. Infine, Jane Alexander, nelle librerie con il libro Jane.

Nell'appuntamento di domenica, dalle ore 16 su Canale5, Chiara Tramontano sarà in studio per ricordare la sorella Giulia, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello al settimo mese di gravidanza. Silvia Toffanin intervisterà poi tre amici e volti noti dello spettacolo, Iva Zanicchi, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. Circondata dall’amore della sua famiglia sarà ospite anche Eleonora Giorgi. E ancora, saranno presenti due professori della scuola di Amici, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. E sempre dalla factory del talent di Maria De Filippi, in studio Riki, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo Carillon. Infine, spazio all'amore di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, neo sposi.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 8 dicembre, dalle 14 su Rai 1, torna l'appuntamento con il varietà di Mara Venier. Gli ospiti di Domenica In non sono ancora stati annunciati.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio, dalle 19.30 sul NOVE, torna domenica 8 dicembre con il suo programma Che tempo che fa. Tra gli ospiti che saranno in studio, annunciati dai profili social della trasmissione, gli chef e giudici di MasterChef, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, poi Luisa Ranieri per parlare del suo nuovo film, Diamanti, Giordana Angi. Il conduttore, inoltre, ha svelato che tra i suoi ospiti di domenica ci sarà anche Sting.