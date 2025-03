video suggerito

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo che fa: sabato 15 e domenica 16 marzo in tv Sabato 15 e domenica 16 marzo 2025 tornano in onda Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa. Tanti ospiti del mondo dello spettacolo e non solo entreranno nei salotto di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio: ecco tutti i nomi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con il weekend riaprono i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Sabato 8 e domenica 9 marzo 2025 Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai1 e Che tempo che fa sul NOVE ospiteranno in studio tanti ospiti, volti celebri dello spettacolo e dello sport italiano. Silvia Toffanin nel suo talk ricorderà anche Eleonora Giorgi trasmettendo la sua ultima intervista. Ecco tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 15 e domenica 16 marzo in tv

Sabato 15 marzo, alle ore 16.30 a Verissimo ci sarà un'intervista ritratto per Iginio Massari, il maestro pasticcere italiano più celebre al mondo. A Verissimo il percorso, tra luci e ombre e la rinascita di Marco Carta, che presenterà il suo nuovo singolo “Solo fantasia”. Sempre dalla factory di “Amici”, sarà ospite Petit, giovane talento che sta crescendo come la sua musica. Inoltre, intervista di famiglia per il grande campione olimpico di ginnastica artistica Igor Cassina, presente con la moglie Valentina e i loro figli. Infine, la vita di Giovanna Nocetti, artista eclettica, dall’energia incontenibile e la gioia, dopo un cammino pieno di ostacoli, di Selvaggia Roma per la nascita della piccola Luce.

Nella puntata di Domenica 16 marzo, alle ore 16.30 Silvia Toffanin accoglierà, per un’intensa intervista, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas e che ha celebrato la vita, con il suo sorriso, fino al suo ultimo giorno. A Verissimo, spazio alla musica con Francesco Gabbani e Stash e i The Kolors. Inoltre, in studio, le voci straordinarie e il carisma di Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli e infine, il racconto di Paola Caruso.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 16 marzo 2025 tornerà in onda Domenica In, il varietà di Mara Venier che fa compagnia agli italiani ogni domenica. Dalle 14 su Rai 1 avrà in studio tanti ospiti, volti noti dello spettacolo italiano. Le anticipazioni sulla puntata non sono ancora state svelate. IN AGGIORNAMENTO

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Che tempo che fa torna in tv domenica 16 marzo, dalle 19.30 sul NOVE, con tanti ospiti e intrattenimento. Fabio Fazio intervisterà Federica Brignone, che ha trionfato nel SuperG a La Thuile, ipotecando la Coppa del Mondo generale. Tra gli altri ospiti, Alessandro Siani e Enrico Brignano, che ci presenteranno la nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori. Attesi anche altri ospiti, che non sono stati ancora svelati. IN AGGIORNAMENTO